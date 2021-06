Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a prononcé ce vendredi 4 juin, un discours à l’occasion du 32ème anniversaire du décès de l’Imam Khomeini, fondateur de la République islamique d’Iran.

Le Leader de la Révolution islamique a rendu un hommage appuyé à l’imam Khomeiny, en évoquant sa pensée la plus originale, la plus novatrice à savoir la « République islamique » ou la « démocratie religieuse » aspirée des préceptes de l’islam. « Car cette religion ne vit que de la volonté du peuple. L’islam est une religion anti-dictature, anti- impérialisme, anti-maximalisme, anti-ingérence dans les affaires internes des autres pays, contrairement au « modèle » américain. L’islam est une religion contre la corruption et contre le fanatisme, a assuré l’Ayatollah Khamenei.

Et curieusement aucun ordre politique au monde n’a été considéré aussi éphémère et provisoire que la République islamique; celle que beaucoup pensaient vouée à la disparition. Alors que cela fait 42 ans qu’elle est là, ferme et impérissable!

Tout récemment, un haut responsable américain avait même prédit que la République islamique ne verra pas son 40eme anniversaire. En effet, ces prédictions renvoient à ce qui est advenu de la plupart des révolutions dans l’histoire. La révolution française a mis 15 ans avant de dégénérer en dictature. En Iran, la révolution constitutionnelle a viré, elle aussi, à la dictature, au terme de 15 années. Le mouvement de la nationalisation en Iran a été contré en 1953 après le coup d’État anglo-américain de Shah et l’émergence de l’une des plus complexes dictatures du 20ème siècle. Or la République Islamique a surmonté un nombre impressionnant d’obstacles.

En 40 ans, la République islamique n’a cessé de progresser dans tous les domaines. Et quelle en est la raison? Eh bien, la contiguïté, la concomitance de ces deux mots « République » et « islamique »; à savoir le pouvoir du peuple et de l’islam. Le géni de l’imam Khomeiny aura été de créer ce concept, de marier ces deux notions et de donner corps à un concept uni et ce, alors même que le monde était traversé par un foisonnement de doctrines politiques. Et cette théorie, l’imam Khomeiny, l’a concrétisée dans les faits. La raison de son succès provenait d’abord de son immense savoir et de sa profonde connaissance de l’islam, puis de son amour et de sa foi envers le peuple.

Or ce concept de République et son caractère islamique se sont heurtés à diverses formes d’oppositions; des laïcs refusant à la religion tout rôle politique et gestionnel; des croyants prétextaient la sacralité de la religion. Enfin, des opposants à la démocratie religieuse comptaient aussi dans leurs rangs des libéraux, adeptes de la technocratie ».

Plus loin dans ses propos, le Leader a souligné que l’islam est par essence une religion politique :

« L’islam politique que l’imam Khomeiny a érigé en ordre étatique provient du Coran-même qui évoque la défense d’un État, l’application de la justice, de l’équité, en définissant des lois et en fondant en somme un vrai contrat social.

Le Coran appelle aussi à la responsabilité de chacun dans la gestion de l’État et c’est là l’essence même de la démocratie. Le Coran souligne l’entraide, la coopération entre les diverses couches de la société pour que la justice et l’équité s’établissent et c’est là encore la quintessence de la démocratie. Mais cette démocratie religieuse renvoie aussi au droit à l’autodétermination. Chaque peuple doit avoir le droit à décider de son propre sort.

En effet, un Etat ne pourra persister sans le soutien de sa nation. Et la République islamique ne fait pas exception à cette règle.

Ainsi, l’imam a su engager la nation iranienne sur la scène politique en faisant d’elle un acteur de premier plan, un acteur qui croit en lui-même. L’imam a concrétisé cet énorme potentiel populaire et a renversé une monarchie plurimillénaire pour instaurer à la place en Iran, l’ordre démocratique.

La domination de l’islam et de la volonté du peuple vont de pair et c’est ce couple heureux qui fait des miracles, qui résout les obstacles les plus insurmontables et qui a été exploité avec brio par l’imam Khomeiny.

Plus de 40 ans après la victoire de la Révolution islamique la nation iranienne peut se féliciter d’avoir surmonté des épreuves les plus difficiles : huit ans de guerre que le monde lui a déclarée à travers un Saddam qu’il armait et équipait follement. Mais les Iraniens ont tenu tête et ont plié l’échine à leurs ennemis et depuis l’Iran gagne de jour en jour en puissance en indépendance et en autorité.

Aujourd’hui encore cette lutte se poursuit. A l’approche de la présidentielle iranienne les ennemis extérieurs font tout pour diviser notre nation pour l’éloigner de l’Etat, en vain.

Toute tentative de séparer cet heureux mariage Démocratie-Religion se heurtera à l’imbattable rempart qu’est la résistance du peuple iranien.

Que les candidats à la présidentielle prennent garde..Qu’ils ne fassent pas des promesses intenables. Car une fois s’ils ne tiennent pas leurs promesses c’est à l’essence même de cette démocratie religieuse, cet ordre sacré qu’ils porteraient atteinte ».

Source: Avec PressTV