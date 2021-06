Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a prononcé ce mardi 8 juin un discours à l’occasion du 30ème anniversaire de la chaine AlManar.

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je voudrais remercier tous les frères et sœurs ainsi que toutes les familles qui ont exprimé leur amour et sympathie après mon dernier discours (25 mai 2021) au cours duquel j’étais malade. Je vous rassure et je rêve que nous prions ensemble dans la mosquée d’Al-Aqsa.

La chaine AlManar a été fondée, depuis 30 ans, le 4 juin 1991 à l’occasion du 2ème anniversaire du décès de l’Imam Khomeiny, qui a revivifié l’esprit de la révolution dans notre région. Cette chaine a été fondée par les adeptes et les élèves de l’Imam Khomeiny, dont à leur tête Sayed Issa Tabtabai, dans le but qu’elle soit la voix de la Resistance.

A cette occasion, je remercie Sayed Issa et tous ceux qui ont suivi sa ligne et déployé leurs efforts pour développer cette chaine.

Elle a été la voix de la résistance et de la libération (du sud-Liban) en 2000. Elle n’a pas été fondée pour des fins lucratifs et concurrentiels, mais elle constitue le soutien d’une cause pour laquelle elle a offert des sacrifices en 2006, (lors de la destruction de son siège par un bombardement israélien).

Cette chaine refuse d’être louée par ce pays ou par un autre, elle représente la voix des martyrs et de leurs familles, des détenus et le sourire des gens sortis victorieux face à l’ennemi.

Elle a été à la hauteur du but à laquelle elle a été créée, en dépit du manque au niveau des équipements et du personnel. Elle a également présenté des martyrs sur cette voie.

Après la victoire de 2000 qu’on a offert aux Palestiniens, AlManar a influencé le peuple palestinien, qui a quelques mois après déclenché l’intifada.

L’équation d’Al-Qods

Le 28 septembre 2000, AlManar est devenue une chaine satellitaire dans le but de couvrir les évènements en Palestine.

Ce qui se passe en Palestine et dans la mosquée d’Al-Aqsa relève de la responsabilité de toute la nation et non pas seulement du peuple palestinien. Parce que nous faisons face à un ennemi troublé et stupide.

Netanyahu peut recourir à une stupidité au niveau palestinien et en ce qui concerne le nucléaire iranien afin de sortir de son impasse.

Les Palestiniens d’Al-Qods, de la Cisjordanie et des territoires occupés en 1948 ont fait etat d’un engagement sans précédent dans la protection d’Al-Qods et des lieux saints. Nous (dans l’axe de la résistance) travaillons sérieusement pour qu’on parvienne à une équation régionale selon laquelle toute agression contre Al-Qods entrainera à une guerre régionale.

La première réponse est venue du chef du mouvement de la résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, qui a affirmé que son mouvement est prêt à faire partie de cette équations régionale. Et nous sommes en discussions avec les autres factions de la résistance afin d’imposer cette équation.

En 2006, lors de l’agression américano-israélienne contre le Liban qui avait pour but de créer un nouveau Moyen-Orient, AlManar a résisté avec courage et son siège a été détruit. Deux minutes après, elle a réussi à diffuser via un autre lieu.

Elle a participé aux cotés des combattants face à la guerre et à ses conséquences. A cette époque, le Hezbollah et ses allies étaient face à un défi : l’ennemi israélien a reconnu sa défaite lors de cette guerre et a mis en place une enquête pour tirer les leçons de son échec. Mais malgré cela, il y avait certains au Liban qui évoquait la victoire de l’ennemi.

Au début de l’agression americano-saoudienne contre le Yémen en mars 2015, on assistait à un black-out total médiatique.

AlManar était à cette époque présente seulement sur les satellites arabes. Les Israéliens avaient œuvré à rayer AlManar des satellites européens sous prétexte d’antisémitisme.

Pourquoi AlManar a été banni des satellites arabes

Puis, elle a été interdite de diffuser sur Arabsat et Nilesat. La principale raison invoquée : sa position au côté du Yémen. Même lors des négociations pour permettre à AlManar d’y rester, ils réclamaient de ne pas évoquer le Yémen. C’est ce qu’AlManar a refusé. Ils ne veulent pas qu’on mette la lumière sur les massacres contre les Yéménites. Nous sommes fiers de contribuer au soutien du peuple yéménite opprimé.

Depuis le premier jour, on pariait sur la résistance et la victoire du peuple et des combattants yéménites.

Les Américains de gros menteurs

Aujourd’hui nous sommes face à un échec cuisant de l’axe saoudo-US et qui cherche une issue et à réaliser dans les négociations politiques ce qu’il n’a pas réussi à obtenir sur le terrain. Raison pour laquelle, les saoudo-US ont eu recours aux pressions économique et au maintien du blocus. Les USA qui se présentent comme médiateur pour mettre fin à cette guerre mentent et induisent en erreur l’opinion public mondial. Les Américains approuvent le blocus. Ils veulent des négociations sous le coup des sanctions et le manque de nourriture pour exercer des pressions sur le volet politique.

Il y a quelques jours, les Américains ont déclaré qu’Ansarullah est responsable de la poursuite de la guerre au Yémen. Il s’agit de d’un pur mensonge et d’accusations infondées. Les Yéménites réclament la levée du blocus avant de participer aux négociations.

En 2011, au début des évènements en Syrie et en Irak, la situation était délicate vu qu’il y avait un nouveau projet US couvert d’islamisme cette fois-ci à savoir Daesh. AlManar et les médias de la résistance ont travaillé minutieusement pour discerner le vrai du faux. AlManar a également présenté des martyrs lors de la couverture des victoires face aux takfiristes et a assumé ses responsabilités lors de cette bataille.

Non au report des législatives

Au niveau local, AlManar veillait à la crédibilité dans la couverture des évènements et la bataille contre la corruption et les conflits politiques qui ont surgi depuis 2000 et a l’issue du martyr de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri.

Depuis des semaines, on évoque le danger du report des législatives et certains pays européens y ont exprimé leur inquiétude. Certains accusent la majorité parlementaire de vouloir reporter ces élections. Les législatives doivent avoir lieu au moment prévu, quelles que soient les circonstances.

Nous sommes aussi contre des législatives anticipées. Il s’agit d’une façon de perdre du temps et de détourner l’attention des gens des grandes échéances économiques. Au lieu de parler d’élections anticipées, que les responsables assument leur responsabilité et forment le gouvernement.

Rien de crucial ne changera au niveau politique d’ici à ce que des législatives anticipées soient organisées.

Nous soutenons les efforts entrepris pour la formation d’un gouvernement. Il faut entendre la voix des gens et agir pour soulager la tristesse des gens qui souffrent de la pénurie de l’essence, du mazout, des médicaments, et des denrées alimentaires.

Nous soutenons les efforts du président du Parlement, Nabih Berry, pour la mise sur pied du cabinet. Il ne faut pas fixer d’échéances et ne pas désespérer.

Il y a plusieurs raisons derrière la crise socio-économique dans laquelle nous passons. Il y a une accumulation des facteurs qui ont abouti à cette crise.

Les accusations selon lesquelles le Hezbollah est responsable de la crise socio-économique et financière actuelle sont un discours américain et israélien.

Déclarer la guerre contre les monopoleurs

Des ministres nous ont présenté des preuves confirmant qu’il n’y a pas de pénurie dans les médicaments, le carburant, et les denrées alimentaires. Ces pénuries sont dues aux pratiques criminelles de certains grands commerçants qui monopolisent ces produits et les cachent dans des entrepôts, en attendant l’augmentation des prix suite à une levée des subventions.

L’état doit agir et mener des perquisitions dans ces entrepôts afin de confisquer tous les produits qui y sont dissimulés et incérer les monopoleurs dans les prisons.

Les noms de ces monopoleurs sont connus et ils se promènent avec liberté et bénéficient de protections politiques et confessionnelles.

Nous sommes prêts à soutenir l’Etat afin de mettre fin à tout cela. 20.000 volontaires sont prêts à lutter contre ces monopoleurs, que le gouvernement actuel doit déclarer la guerre à leur encontre.

Nous devons traiter les symptômes de cette crise afin de réduire les souffrances des gens. Le prophète Mohammad (S) qualifiait de traitre et de maudits les monopoleurs qui seront traités par Dieu le jour du Jugement à la même hauteur que les criminels.

Dépêcher des navires de carburant d’Iran



Nous avons besoin d’une décision politique courageuse de ne pas avoir peur des Américains. Je répète ce que j’avais proposé à propos l’achat du carburant de l’Iran en livres libanaises. Toute cette humiliation dont souffre les Libanais nécessite la prise d’une décision courageuse et de ne pas capituler face aux menaces (des sanctions) des USA.

Si l’Etat n’agit pas et n’assume plus ses responsabilités, alors nous au Hezbollah irons en Iran pour négocier avec le gouvernement iranien et acheter des navires d’essence et de mazout et les dépêcher au port de Beyrouth. Que quelqu’un ose empêcher l’acheminement d’essence et du mazout au peuple libanais.

Nous ne pouvons plus tolérer ces scènes d’humiliation dans les stations d’essence.

Carte de financement

Dernier point, l’une des raisons pour lesquelles le prochain gouvernement n’a pas encore vu le jour est que les responsables ne souhaitent pas prendre la responsabilité d’une levée des subventions accordées par la Banque du Liban.

Les dirigeants attendent que cette levée des subventions s’impose d’elle-même en raison de l’asséchement des réserves en devises de la BDL, pour ensuite mettre sur pied leur cabinet.

L’approbation par le parlement de la carte de financement aidera à soulager les souffrances de 750.000 familles. Nous soutenons le projet de cette carte.

La formation d’un nouveau gouvernement ouvrera la voie à la résolution de la crise, car le cabinet ministériel représente l’autorité exécutive du pays.

Faute de quoi, cela implique qu’il n’y a pas d’Etat et nécessite la prise d’autres mesures.

Enfin, nous espérons qu’Al-Manar continuera à couvrir de nouvelles victoires dans cette période de triomphes.