Le gouvernement israélien a autorisé la tenue dans une semaine d’une marche controversée de colons israéliens d’extrême droite à Jérusalem Al-Qods occupée, a indiqué mardi 8 mai un communiqué du bureau du premier ministre, Benjamin Netanyahu.

Le Hamas palestinien avait menacé d’une nouvelle escalade si la marche était maintenue.

«La marche aura lieu le mardi 15 juin selon un tracé qui sera déterminé par la police et les organisateurs du défilé», indique un communiqué du bureau du premier ministre diffusé après une réunion du cabinet de sécurité israélien.

Cette «marche des drapeaux», initialement prévue jeudi 10 juin à l’appel de plusieurs figures de l’extrême droite israélienne, devrait rassembler des centaines de personnes dans la ville sainte d’Al-Qods occupée.

Lundi 7 juin, la marche avait été annulée par les organisateurs, son parcours n’ayant pas été autorisé par la police d’occupation.

La nouvelle date est fixée deux jours après le vote de confiance du Parlement israélien à la nouvelle coalition gouvernementale anti-Netanyahou.

Selon la presse israélienne, Netanyahu était à la manœuvre, soutenu par plusieurs membres de son parti, pour maintenir la manifestation malgré la réprobation des chefs des services de sécurité.

Lundi, le Hamas a menacé d’une nouvelle escalade si la marche était maintenue. «Nous mettons en garde l’occupation contre la (possibilité) que la marche des colons s’approche d’Al-Qods et de l’esplanade des Mosquées», a déclaré mardi 8 juin Khalil al-Hayya, un ténor du Hamas au pouvoir à Gaza.

Il avait ajouté espérer que la journée ne devienne pas un nouveau 10 mai, en référence à l’opération de l’Epée d’Al-Qods pendant laquelle la résistance a tiré plus de 300 roquettes contre les colonies et les villes occupées en riposte aux agressions israéliennes contre les Palestiniens à Al-Qods et aux bombardements meurtriers contre Gaza, qui ont couté la vie à près de 300 Palestiniens, dont 67 enfants et 39 femmes.

Source: Avec AFP