Les armées participant aux manœuvres African Lion sont arrivées dans la zone de Mahbas, avec leurs véhicules militaires, dans le cadre des exercices organisés cette année dans le Sahara.

Des sources sur le terrain ont indiqué que « les armées participant aux manœuvres ont débarqué dans le secteur de Mahbas, transportées par avions, et avec des véhicules militaires afin d’effectuer des entraînements sur le terrain dans la même zone ».

C’est la première fois que l’armée américaine débarque au Sahara avec son équipement militaire, pour participer aux manœuvres qu’elle organise chaque année avec le Maroc.

Cette participation intervient après la reconnaissance par la précédente administration américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ces manœuvres simuleront de nombreuses applications opérationnelles sur le terrain avec la participation de 67 avions et entraîneurs navals, pour un coût total de 28 millions de dollars.

Environ cinq mille soldats d’Afrique du Nord et d’autres régions participent à l’édition actuelle, dirigée par les États-Unis d’Amérique.

Et les régions de Mahbas, Tan-Tan et Guelmim accueillent des manœuvres américaines avec la participation des armées des pays européens, arabes et africains.

Boudjemaa Benaho, expert des questions désertiques, souligne que ces manœuvres reflètent la profondeur et la force des relations avec l’État américain et les pays participants, notant que « les manœuvres renforcent la coopération militaire pour renforcer les alliances conjointes ».

