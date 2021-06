Les militaires saoudiens, qui ont été capturés pendant la récente opération de l’armée et des forces populaires d’Ansarullah à Jizane (sud de l’Arabie), ont fait des révélations contredisant les allégations du porte-parole de la coalition d’agression saoudienne.

Selon la télévision yéménite Al-Masirah, l’armée yéménite et Ansarullah ont mené, il y a quelques jours, une opération militaire d’envergure à Jizane où ils ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs positions des militaires saoudiens et à tuer et capturer un grand nombre de soldats saoudiens ainsi que de mercenaires soudanais et yéménites.

Après cette opération, le Centre d’information du gouvernement de Sanaa a diffusé les récits racontés par les mercenaires de la coalition saoudienne qui avaient été capturés pendant l’opération de Jizane pour ainsi fournir une réponse foudroyante aux allégations mensongères de Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition d’agression saoudienne.

Celui-ci avait mis en cause toutes les scènes montrant la fuite des militaires saoudiens et les avait qualifiés comme « infondées ».

Les captifs saoudiens, qui faisaient partie des différents brigades et bataillons de l’armée de l’Arabie saoudite, ainsi que les deux prisonniers soudanais ont d’abord apprécié la bonne conduite des forces de Sanaa et ont ensuite réclamé la fin de cette guerre « cruelle » contre la nation yéménite.

Les captifs ont également détaillé les opérations qui ont entraîné leur arrestation et ont révélé que les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah les avaient sauvés des avions de chasse saoudiens qui étaient sur le point de les bombarder et éliminer.

Dans le même temps, le Bureau du média de guerre de Sanaa a diffusé de nouvelles images montrant la toute récente opération de l’armée et des Comités populaires à Jizane qui a abouti à l’arrestation de 10 militaires saoudiens.

Les images diffusées montrent d’importants dégâts infligés aux positions saoudiennes, des pertes dans les rangs de l’armée saoudienne, la percée des forces de Sanaa, les scènes où les combattants yéménites ont ouvert un feu lourd sur les bâtiments et les installations de l’ennemi, la fuite des militaires saoudiens, le corps des soldats saoudiens tués et les armes et équipements militaires qu’ont saisis les forces de Sanaa.

Lors de cette opération stratégique, les combattants yéménites ont pris le contrôle de plus de 150 kilomètres de Jizane ainsi qu’une quarantaine de repaires de forces saoudiennes et soudanaises.

Source: Avec PressTV