Le nouveau gouvernement de l’occupation israélienne, Naftali Bennett, discutera ce soir, mercredi, de la possibilité de riposter une nouvelle fois au lancement de ballons et d’avions incendiaires depuis la bande de Gaza vers les colonies .

La chaîne israélienne Canne a rapporté ce soir, mercredi : « En » Israël « il y a des discussions pour savoir s’il y aura à nouveau une réponse dans la bande de Gaza au lancement de ballons incendiaires ».

Canne a ajouté : « Le gouvernement Bennett veut créer une nouvelle équation selon laquelle « ce qui était, n’est pas ce qui sera. »

A noter que la jeunesse palestinienne rebelle a fait pleuvoir des ballons et des avions incendiaires sur les colonies de l’enveloppe de Gaza , provoquant 11 incendies dans les colonies et les forêts agricoles, causant de grands dommages matériels et économiques à l’occupation ».

Source: Traduit à partir de PalToday