Le chef de la délégation nationale yéménite, Mohammad Abdel Salam, a affirmé que les Etats Unis ne sont pas sérieux dans leur proposition sur l’arrêt de la guerre contre le Yémen.

«Les pays d’agression demandent à la délégation nationale (Sanaa) d’approuver la poursuite du siège contre le Yémen », a-t-il dit. Et d’ajouter: « il n’y a eu aucun progrès dans les négociations et nos efforts se poursuivent jusqu’à ce qu’ils mettent un terme à l’agression et lèvent le blocus ».

Selon M.Abdel Salam, « les États-Unis veulent mettre en œuvre leurs projets au Yémen et ne se soucient pas de la souffrance du peuple yéménite ».

Et de poursuivre: « J’avais demandé à l’époque à Ban Ki-moon (ex-chef de l’Onu) lors des négociations précédentes pourquoi l’Arabie saoudite avait été retirée de la liste des tueurs d’enfants, il m’avait répondu que les dirigeants saoudiens avaient exercé des pressions financières contre l’instance internationale ».

« L’accès à la nourriture et aux équipements médicaux est un droit naturel indiscutable pour le Yémen », a-t-il souligné.

« Nous ne demandons l’aide de personne, ce que nous réclamons c’est la levée du siège », a insisté M.Abdel Salam.

Et de regretter : « Les résolutions des Nations Unies relèvent de critères politiques et d’accusations payées, servant les intérêts des grands pays. Les pays d’agression (coalition saoudo-émirati-US) ont commis les crimes les plus odieux contre les enfants yéménites, mais ils n’ont pas été inscrits sur la liste des pays violant les droits de l’enfant ».

