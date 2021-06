Le Hamas a dénoncé, lundi 21 juin, les obstacles mis par Israël à l’apaisement de la crise humanitaire dans la bande de Gaza à la suite de la dernière guerre israélienne (10 mai-21mai), après une réunion non concluante, selon le mouvement de la résistance palestinienne, avec une délégation onusienne.

L’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, est arrivé lundi matin avec son équipe dans l’enclave palestinienne pour rencontrer des dirigeants du Hamas, un mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre le Hamas et l’entité sioniste, sous médiation égyptienne.

La délégation onusienne a transmis un « message négatif » de la part d’Israël, a indiqué une source au sein du Hamas sous le couvert de l’anonymat, sans donner davantage de détails.

Ils « nous ont écoutés attentivement, mais malheureusement, rien n’indique qu’il y ait des intentions de résoudre la crise humanitaire dans la bande de Gaza », a affirmé le chef du bureau politique du Hamas dans l’enclave, Yehya Sinwar.

La réunion était «mauvaise, pas du tout positive», a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse, annonçant la tenue d’une réunion dans les prochaines heures des factions de la résistance à Gaza.

«Les factions discuteront de tous les scénarios pour répondre à la politique de procrastination de l’occupation qui exploite la situation humanitaire à Gaza», a affirmé la source anonyme au sein du Hamas.

«Israël empêche les livraisons de carburant vers la centrale électrique, garde fermés les points de passage, empêche les pêcheurs d’accéder aux profondeurs maritimes et interdit l’entrée des aides internationales», a affirmé M. Sinwar lundi.

Sollicité par l’AFP, le bureau de Tor Wennesland n’a pas souhaité commenter.

La bande de Gaza, enclave appauvrie de deux millions d’habitants, est sous blocus israélien depuis la prise du pouvoir par le Hamas en 2007.

Du 10 au 21 mai, 260 Palestiniens, dont 67 enfants et 39 femmes, sont tombés en martyre lors des bombardements israéliennes contre la bande de Gaza. De son côté, la résistance a riposté à ces agressions en tirant plus de 4000 roquettes contre les colonies et les villes occupées. 13 Israéliens ont été tués, d’après la police et l’armée d’occupation.

Source: Avec AFP