Des dizaines de colons israéliens ont renouvelé, mardi 22 juin, leur incursion dans la mosquée Al-Aqsa, escortés par la police d’occupation israélienne.

« 44 colons ont profané la mosquée d’Al-Aqsa », a précisé le département des biens islamiques dans la ville d’Al-Qods occupée.

Il est prévu que d’autres groupes de colons fassent incursion dans l’esplanade de la mosquée après la prière du Dohr (midi).

Les incursions se déroulent en deux temps, le matin et après la prière de midi, via la porte des Maghrébins, située dans le mur ouest de l’esplanade de la mosquée, avec une escorte et un accès facilités par la police d’occupation israélienne.

Cette dernière a commencé à autoriser les incursions en 2003, en dépit des condamnations répétées du Département des biens islamiques à Al-Qods.

