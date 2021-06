Après que le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord a exprimé l’espoir que son pays reprendrait les pourparlers sur le désarmement avec Washington et Séoul, le gouvernement de Pyongyang a décrit les attentes des États-Unis concernant les pourparlers comme futiles et erronées.

« Il semble que les États-Unis puissent interpréter la situation de manière à rechercher un réconfort illusoire pour eux-mêmes. De telles attentes recherchées par Washington envers la Corée du Nord plongeraient les autorités américaines dans un état de défaite et de désespoir plus profond », a déclaré, mardi 22 juin, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Les remarques de la sœur du leader nord-coréen sont intervenues après que Sung Kim, nouvel envoyé spécial américain pour la Corée du Nord, a exprimé l’espoir que Pyongyang répondrait bientôt favorablement à la reprise des pourparlers sur le désarmement nucléaire.

Le ministère sud-coréen de l’Union a exprimé l’espoir que les pourparlers avec son voisin du nord sur les questions bilatérales ainsi que sur le désarmement nucléaire reprendront.

En mai dernier, le président américain Joe Biden a fait part de sa détermination à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Jennifer Psaki, a déclaré que Washington avait reconsidéré sa politique envers la Corée du Nord.

À cet égard, le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord a proposé lundi de rencontrer des représentants de Pyongyang « n’importe où, n’importe quand, sans condition préalable ».

Le non de Pyongyang aux États-Unis intervient alors que le dirigeant nord-coréen a félicité Ebrahim Raïssi, le président élu de l’Iran.

Dans un message de félicitations à l’occasion de la victoire d’Ebrahim Raïssi à l’élection présidentielle iranienne, le dirigeant nord-coréen a exprimé l’espoir d’une nouvelle expansion des relations amicales et de la coopération entre Téhéran et Pyongyang.

« Au nom du gouvernement et du peuple de la République populaire démocratique de Corée, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour votre victoire à l’élection présidentielle de la République islamique d’Iran. Votre élection à la présidence est la manifestation de la confiance profonde du peuple iranien et de ses attentes élevées à votre égard », a-t-il déclaré dans son message.

« Je saisis cette occasion pour exprimer ma conviction que les relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays s’élargiront et se développeront davantage, et vous souhaiter plein succès dans votre travail pour la défense ferme de la souveraineté nationale iranienne et la construction d’un Iran puissant », a-t-il ajouté.

Source: Avec PressTV