Des dizaines de Palestiniens anti-colonisation ont été blessés, vendredi 25 juin, suite aux tirs par les forces d’occupation israéliennes de balles réelles et en caoutchouc ainsi que des bombes lacrymogènes contre des manifestants à Jabal Sabih dans la localité de Beita, au sud de Naplouse en Cisjordanie occupée.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, 400 civils ont été blessés, dont trois personnes par balles réelles, 69 par balles métalliques enrobées de caoutchouc, et 245 autres par suffocation à la suite d’inhalation de gaz lacrymogène. Un secouriste a été blessé à l’œil et deux ambulances endommagés.

En outre, 49 protestataires ont été blessés à la suite de chutes sur des rochers, 23 personnes ont souffert de brulures et 13 autres visés directement par des bombes lacrymogènes.

Des marches et manifestations sont constamment organisées à Beita pour protester contre l’installation d’un avant-poste de colonisation sur les terres palestiniennes de Jabal Sabih, dont la superficie est estimée à 840 dunams (un dunam est équivaut à 1 000 mètres carrés).

Les estimations israéliennes et palestiniennes indiquent qu’il y a environ 650 000 colons dans les colonies de la Cisjordanie, y compris Jérusalem Al-Qods occupée, qui sont implantés dans 164 colonies et 116 avant-postes.

Et puis, dans la localité voisine d’Osrin, 5 civils ont été étouffés lors d’affrontements avec les forces d’occupation.

La situation dans la localité de Kafr Qaddoum, à l’est de Qalqilya n’était pas meilleure. Les forces d’occupation ont réprimé les manifestations hebdomadaires opposées à la colonisation. Deux jeunes hommes ont été blessés à balles réelles, et 4 autres, dont deux journalistes, ont essuyé des balles en métal recouvertes de caoutchouc, en plus des dizaines de cas d’étouffement parmi les manifestants.

Dans la ville de Nilin, à l’ouest de Ramallah, plusieurs citoyens ont également été réprimés par les forces d’occupation qui protestaient contre la poursuite des agressions menées par les colons et la confiscation des terres sur le Mont d’Al-Alam.

Même les équipes de presse présentes sur les lieux de protestations ont été interdites par l’occupation de couvrir ces évènements.

Dans le même contexte, des dizaines de civils ont été étouffés suite aux tirs des gaz lacrymogènes, lors de la répression par les forces d’occupation des participants à la prière du vendredi sur les terres menacées de confiscation dans la région d’Al-Ras, à l’ouest de Salfit.

Les forces d’occupation israéliennes ont également agressé un sit-in à Masafer Yatta, au sud d’Al-Khalil Hébron. Des dizaines de Palestiniens des localités d’Al-Tawana, d’Al-Mafqarah et d’Al-Kharrouba, protestaient contre l’expansion des colonies et les attaques continues de forces d’occupation et des colons contre les habitants de Masafer.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen