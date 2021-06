Le Premier ministre irakien Moustafa Kazemi a rendu hommage aux forces de mobilisation populaire du Hachd al-Chaabi lors de sa participation a un défilé militaire à l’occasion de la célébration de fondation depuis sept ans.

« Je salue les enfants de l’Irak, les héros du Hachd al-Chaabi pour l’anniversaire de leur création. Les fils du Hachd al-Chaabi sont les enfants de l’Etat. Ils continuent d’offrir tout ce qui peut servir notre peuple et notre patrie ».

« Vous et les forces de sécurité avez vaincu le terrorisme et avez beaucoup à faire. Grâce à votre sens de responsabilité, à votre discipline et à votre professionnalisme, le Hachd al-Chaabi persévère et grâce à vous l’Irak restitue son rôle historique dans la région », a-t-il dit aussi.

Les forces de mobilisation ont été créées au lendemain de l’effondrement de l’armée irakienne, en 2014, face à l’invasion par Daech des provinces du nord de l’Irak, dont al-Anbar et Salaheddine, à la base d’un décret religieux promulgué par le grand ayatollah Ali Sistani.

Ils ont joui d’une aide militaire de la part de conseillers iraniens, à leur tête l’ex-chef de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution iranienne, le général martyr Qassem Soleimani.

Selon leur dirigeant actuel, Faleh al-Fayyadh, qui était présent au défilé, le Hachd al-Chaabi tente de mettre l’accent sur certains atouts de force de sorte qu’il complète les forces de sécurité irakiennes.

« C’est un bras primordial en faveur de la puissance de l’Etat », a-t-il souligné. Rappelant que cette force avait été formée en fonction d’une loi. En allusion à la loi qui a été votée en 2016 par le Parlement irakien. L’ex-Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi avait intégré les différents groupes armés qui la forment dans le cadre des forces armées irakiennes en 2019.

