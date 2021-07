« Le peuple chinois s’est levé » et sa « renaissance » après plus d’un siècle de sous-développement et d’invasions est « irréversible »: le président Xi Jinping a usé de forts accents patriotiques jeudi 1er juin lors du centenaire du Parti communiste.

Le temps où les Chinois « pouvaient être foulés aux pieds, où ils souffraient et étaient opprimés est à jamais révolu », a-t-il lancé depuis la porte Tiananmen à Pékin, d’où son lointain prédécesseur Mao Tsé-toung proclama la République populaire en 1949.

« Le peuple chinois ne permettra jamais à des forces étrangères de l’intimider, de l’opprimer ou de l’asservir. Quiconque s’y risquerait sera anéanti devant une Grande muraille d’acier édifiée par 1,4 milliard de Chinois », a-t-il en outre mis en garde.

Devant une foule de jeunes et de membres du Parti réunis sur la place Tiananmen, il a célébré la sortie de centaines de millions de personnes de l’extrême pauvreté.

« La grande renaissance de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible », s’est-il félicité, adressant un signal à Washington, qui décrit régulièrement Pékin comme un rival politique et économique.

« La Chine se mue progressivement en superpuissance. Xi Jinping envoie un message fort à l’Occident: toute tentative de juguler la Chine est vouée à l’échec », estime Willy Lam, professeur à l’Université chinoise de Hong Kong.

Jeudi matin, 100 coups de canon ont été tirés depuis la place Tiananmen pour marquer le centenaire. La patrouille acrobatique de l’armée de l’air a survolé Pékin, traçant des gerbes rouges, jaunes et bleues.

