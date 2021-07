Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré lundi 5 juillet, que plus de 6 millions d’enfants au Yémen risquaient d’être privés d’éducation, la guerre lancée par l’Arabie se poursuivant depuis plus de six ans contre ce pays arabe.

L’organisation a fait savoir, dans un communiqué parvenu à l’Agence Anadolu, que plus de deux millions d’enfants yéménites n’allaient plus à l’école, en raison de la pauvreté, des conflits et du manque d’opportunités.

Le communiqué indique que plus de 170 000 enseignants, soit les deux tiers des enseignants au Yémen, n’ont pas reçu leurs salaires de façon régulière, depuis plus de quatre ans, ce qui les a poussés à rechercher d’autres moyens pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Ceci exposera près de quatre millions d’enfants au risque d’abandonner l’école, selon le même communiqué.

« La guerre a un impact profond sur tous les aspects de la vie des enfants, mais l’accès à l’éducation leur procure un sentiment de normalité même dans les conditions les plus difficiles et les protège de toutes sortes d’exploitation », a souligné Philip Dumael, représentant de l’UNICEF au Yémen, notant que les enfants doivent garder les bancs de l’école.

La guerre saoudo-émirati-US, lancée depuis mars 2015, contre le Yémen a couté la vie à des dizaines de milliers de Yéménites. Quelque 233 000 personnes sont mortes et 80% de la population, soit environ 30 millions d’habitants, sont devenus tributaires des aides et des subventions, dans la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies.