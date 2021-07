Un incendie a éclaté mercredi soir dans le principal port de Dubaï, a indiqué sur Twitter le service de communication de l’émirat, après qu’une violente explosion a été entendue dans toute la ville.

Au moins trois personnes résidant près du site de l’explosion, dont la cause reste inconnue, ont signalé que les fenêtres et les portes de leurs maisons avaient été secouées par l’incident.

« Un incendie provoqué par une explosion à l’intérieur d’un conteneur à bord d’un bateau au port de Jebel Ali a été maîtrisé, aucune victime n’a été signalée », a tweeté plus tard le service de communication de Dubaï (Dubai Media Office, DMO). L’étendue des dommages causés par l’explosion au port et à ses environs n’est pas immédiatement claire.

Une vidéo accompagnant le tweet montre des pompiers qui s’attèlent sur un grand bateau rempli de conteneurs d’où jaillissent d’épaisses fumées blanches.

Un hélicoptère a également été dépêché sur le site placé sous très étroite sécurité et inaccessible, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les autorités du port de Jebel Ali ont assuré prendre « toutes les mesures nécessaires pour que le mouvement normal des navires dans le port se poursuive sans aucune perturbation », a ajouté DMO.

Jebel Ali est le siège du géant émirati DP World, un des principaux opérateurs portuaires mondiaux qui gère 49 terminaux dans le monde

Le grand port situé dans le sud de l’émirat peut accueillir des porte-avions et a été le port d’escale le plus actif de la marine américaine en dehors des Etats-Unis en 2017, selon le service de recherche du Congrès américain.

« J’étais dehors sur mon balcon. Mon ami a vu quelque chose de jaune arriver (comme) le soleil. J’ai pris la photo et après (il y a eu) un bruit », a tweeté une internaute qui séjourne près du site de l’explosion.

Un habitant du quartier de Marina, proche du port de Jebel Ali, a déclaré à l’AFP avoir « vu les fenêtres trembler » : « je vis ici depuis 15 ans et c’est la première fois que je vois et entends cela ».

Le port de Jebel Ali a traité un volume de 14,1 millions d’EVP (Equivalent vingt pieds) en 2019, soit une baisse de 5,6%, mais qui le place tout de même parmi les 10 premiers mondiaux.

Quelque 8.000 entreprises sont basées dans la Jebel Ali Free Zone (JAFZA), qui a contribué à hauteur de 23% au produit intérieur brut (PIB) de Dubaï l’année dernière.

Il s’agit de la plus grande zone commerciale du Moyen-Orient.

Pauvre en pétrole, Dubaï a l’économie la plus diversifiée des pays arabes du Golfe, attirant des travailleurs du monde entier dans différents secteurs d’activité.

Sur les quelque 3,3 millions d’habitants qui peuplent cette cité-Etat connue pour son goût de la consommation et du luxe, plus de 90% sont des étrangers.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021