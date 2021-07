Ahmad Jibril, chef du Front populaire de libération de la Palestine-Commandant général (FPLP-CG), est décédé mercredi 7 juillet à Damas à l’âge de 83 ans.

«Il est mort de causes naturelles après avoir été malade», a déclaré son fils, Bader Jibril.

Sa mort a été confirmée par le mouvement FPLP-CG et deux de ses amis qui ont précisé qu’il était décédé dans un hôpital de Damas.

Les Brigades du martyr Jihad Jibril (branche armée du FPLP-CG) ont souligné qu’elles poursuivront « la voie de la résistance jusqu’à la libération de la Palestine ».

Ahmad Jibril avait cofondé en 1967 le Front populaire de libération de la Palestine, historiquement marqué à l’extrême gauche, avec Georges Habache, puis s’en était détaché dès l’année suivante en créant le FPLP-CG, dont il était devenu le secrétaire-général.

Connu pour son opposition à toute négociation entre Palestiniens et ‘Israël’, le mouvement d’Ahmad Jibril s’était farouchement opposé à l’accord entre l’entité sioniste et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Après le début du conflit syrien en 2011, le FPLP-CG s’était rapproché du de Damas, en devenant un allié indéfectible. En 2012, des membres du FPLP-CG avaient ainsi combattu aux côtés de l’armée syrienne contre des insurgés à Yarmouk, un camp de réfugiés palestiniens devenu progressivement un quartier de Damas.

Le FPLP-CG a mené plusieurs opérations anti-israéliennes dans les territoires occupés. Ahmad Jibril avait par ailleurs perdu son fils aîné en mai 2002 lors d’un attentat à la voiture piégée à Beyrouth, attribué par le mouvement à ‘Israël’.

Le FPLP est considéré comme une organisation « terroriste » par ‘Israël’, les Etats-Unis et l’Union européenne.

Le Hezbollah présente ses condoléances au peuple palestinien

Le Hezbollah a présenté mercredi « ses plus sincères condoléances au peuple palestinien résistant qui a perdu une importante stature d’honneur (…) » après le décès d’Ahmad Jibril.

Le Hezbollah a salué dans un communiqué « une vie pleine de résistance et de sacrifice, offrant son fils (Jihad) sur la voie de la Palestine ».

« La Palestine et sa cause ont été toute sa vie », ajoute le communiqué du Hezbollah. « Il a passé sa vie à se déplacer entre les champs de bataille car il croyait que la lutte continue est le seul moyen de la victoire et de la libération de la Palestine ».

Source: Divers