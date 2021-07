Une gamme d’armes et d’équipements de défense stratégiques et modernes a été livrée aux forces terrestres du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) en présence du général de division Hossein Salami, commandant en chef des Pasdarans (CGRI).

Le commandant des forces terrestres du CGRI, le général de brigade Mohammad Pakpour et un groupe d’autres commandants, officiels et experts de haut niveau des forces armées étaient également présents à la cérémonie de livraison.

Cette large gamme d’armes et d’équipements militaires modernes, comprend divers drones, des missiles à guidage de précision, des missiles capables de frappes précises, des hélicoptères de combat, des systèmes de missiles antichars et des véhicules blindés.

Parmi les équipements dévoilés figurent une nouvelle version du missile antichar Almas (Diamond) d’une portée de 8 kilomètres ainsi que le Qaem-114, un missile antichar d’une portée de 10 km, capable de détruire des et des cibles mobiles avec une variété de détecteurs thermiques et laser.

Un ensemble de véhicules polyvalents et d’artillerie a également rejoint la force terrestre du CGRI dans la section logistique de combat.

L’Iran a atteint l’autosuffisance dans la fabrication d’équipements militaires indispensables au cours des dernières décennies alors qu’il était sous de sévères sanctions de la part de l’Occident.

Les responsables iraniens ont assuré à tous les pays dont les voisins que la puissance militaire iranienne est uniquement au service de la défense de l’intégrité territoriale du pays et de la promotion de la stabilité et de la sécurité régionales.

Source: Farsnews