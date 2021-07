Après avoir mené une grève de la faim pendant plus de deux mois, la bataille de l’estomac vide menée par Ghadanfar Abu Atwan, en protestation aux conditions de sa détention, a porté ses fruits.

Un officier supérieur du commandement central de l’armée d’occupation israélienne a signé l’annulation de l’ordre de détention administrative du Palestinien, Abu Atwan, jeudi soir 8 juillet.

Amjad al-Najjar, un porte-parole du Club des prisonniers palestiniens, a déclaré jeudi soir qu’Abu Atwan sera libéré d’un hôpital israélien dans les « prochaines heures » et transféré vers un hôpital de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Un avocat d’Abu Atwan avait auparavant déclaré que l’état de son client s’était détérioré ces derniers jours.

L’avocat Jawad Boulos a indiqué qu’Abu Atwan avait été arrêté en octobre, libéré et arrêté à nouveau, mais jamais inculpé.

Cette affaire a de nouveau attiré l’attention sur la politique israélienne de « détention administrative », qui autorise la détention arbitraire des Palestiniens sans inculpation pendant plusieurs mois renouvelables.

La détention administrative d’Abu Atwan a été suspendue il y a deux semaines par la Cour suprême israélienne en raison de son état de santé critique.

Le Palestinien de 27 ans, résident de Dura, près d’AlKhalil Hébron en Cisjordanie occupée, a déjà été inculpé pour avoir jeté des pierres en direction d’un véhicule militaire et a reçu une peine de 18 mois en 2014.

‘Israël’ détient environ 5 300 Palestiniens dans ses geoles, dont 40 femmes et 250 enfants, et près de 520 détenus administratifs, selon les données palestiniennes officielles.

Un dirigeant du Hamas en Cisjordanie relâché

Les autorités de l’occupation israélienne ont en outre libéré, le jeudi 8 juillet, un éminent dirigeant du Hamas en Cisjordanie occupée, après une détention administrative qui a duré 9 mois.

Hassan Youssef, 63 ans, a été libéré de la prison israélienne d’Ofer, à l’ouest de Ramallah.

Dans une interview accordée à l’Agence Anadolu après sa libération, M.Youssef a appelé « les institutions des droits de l’homme, et le monde entier, à assumer leurs responsabilités envers les détenus palestiniens en général, et les détenus les administratifs plus particulièrement ».

« Israël viole le droit international et arrête des Palestiniens sans procès et sans fondement légal », a-t-il déclaré. Youssef a qualifié la détention administrative de « crime et d’immorale ».

Et Youssef de poursuivre : « J’ai laissé des prisonniers qui aspirent à la liberté, et l’Autorité palestinienne et les factions sont tenues d’assumer leurs responsabilités pour les libérer ».

À propos de son arrestation à plusieurs reprises par Israël, le dirigeant du Hamas en Cisjordanie a déclaré que: « l’occupation cherche à briser notre volonté, mais elle a échoué et ne réussira jamais ».

Hassan Youssef a été arrêté le 2 octobre 2020 à son domicile de la ville de Beitunia, à l’ouest de Ramallah, et ce, à environ deux mois après sa libération des geôles de l’occupation israélienne.

Le dirigeant a passé près de 21 ans dans les prisons de l’occupation, par intermittence. La plupart de ses années d’emprisonnement ont été imposées sous le coup de la politique israélienne de détention administrative.