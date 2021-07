Le chef de la délégation nationale et porte-parole du mouvement yéménite Ansarullah, a déclaré que « la politique américaine trompeuse change après tout développement et montre son vrai visage lorsque les choses tournent en sa faveur ».

Mohammad Abdel Salam a expliqué « qu’au début de l’escalade lancée par les forces d’agression contre certains quartiers d’Al-Bayda (centre), Washington a annoncé son soutien à ceux qu’il a qualifié de combattants légitimes, bien qu’il sache très bien que ce sont des éléments d’Al-Qaïda et de Daesh ».

« Avant le début de l’offensive contre Al-Bayda, les USA ont déclaré être fatigué de nous appeler à la paix et d’opter pour la solution politique. Ce changement dans le langage confirme leur soutien constant et stratégique à leurs acolytes », a-t-il ajouté.

Le chef de la délégation nationale a cependant souligné « qu’après la défaite des forces d’agression à Al-Bayda, Washington changera sans doute sa rhétorique et reprendra son langage passé sur la nécessité de répondre aux appels de la paix et de parvenir à un cessez-le-feu ».

« Lorsque ses éléments reculent sur le terrain, Washington s’empresse de changer son discours, afin de tromper l’opinion publique et arranger d’autres cartes à jouer », a-t-il poursuivi.

Et de lancer : « Si les USA étaient sincères dans leur appel à la paix, ils auraient arrêté la guerre et levé le siège en un jour. Mais, ils ne sont pas sérieux et usent de plusieurs tactiques afin de prolonger l’agression et le blocus (contre le Yémen).

« Le peuple yéménite poursuivra ses opérations contre les envahisseurs et leurs sbires jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du blocus », a prévenu M.Abdel Salam.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah