Des militants saoudiens des droits de l’homme affirment que les prisonniers palestiniens détenus par le régime saoudien sont interrogés par le Mossad israélien.

La réunion virtuelle des « Prisonniers palestiniens en Arabie saoudite » a été organisée par le site Internet Mirat Al-Jazeera avec la participation d’éminents militants de l’opposition saoudienne. Les participants ont évoqué la situation désastreuse des prisonniers palestiniens en Arabie saoudite.

« Les conditions de ces prisonniers ne se sont pas améliorées et le gouvernement saoudien viole clairement les droits de l’homme en ne les libérant pas et en les privant de leurs droits fondamentaux et légaux », ont dit ces militants, lors de cette réunion virtuelle.

Saeed bin Nasser al-Ghamdi, président d’un conseil des droits de l’homme qui est dirigé par un certain nombre de dissidents saoudiens à Londres, a fait état de la « présence d’interrogateurs étrangers et non saoudiens, appartenant au service d’espionnage israélien le Mossad. Et c’est eux qui enquêtaient avec les Palestiniens ».

Il a déclaré que « les questions posées aux prisonniers palestiniens prouvent que les interrogateurs sont des Israéliens et n’ont rien à voir avec les questions intérieures saoudiennes ».

Il a ensuite parlé de la torture infligée aux Palestiniens: « l’une des jambes d’un prisonnier a été cassée à la suite de cette torture. Tous les prisonniers se trouvent dans une mauvaise situation mais le cas du Dr. Mohammad al-Khodari, le représentant du Hamas en Arabie saoudite, est pire que les autres. Il a travaillé pendant de nombreuses années en Arabie saoudite, et son arrestation est une violation de l’immunité diplomatique. D’autant plus que M. al-Khodari et les autres détenus n’ont pas violé la loi saoudienne ».

Mohammed Al-Amari, directeur d’Al-Jazeera Arabic, a pour sa part déclaré que « les prisonniers palestiniens évoquaient de graves violations de leurs droits et que leur problème avait pris une dimension externe ».

Selon lui, certains prisonniers palestiniens ont déclaré que « leurs interrogateurs avaient un visage européen et semblaient être des officiers du Mossad ».

Abdul Qadir al-Mortada, président de la commission des affaires des prisonniers yéménites, également présent à la réunion, a rappelé l’offre du leader du mouvement yéménite Ansarullah. Abdel Malek al-Houthi a proposé de libérer les officiers et soldats saoudiens -capturés sur le champ de bataille- en échange de ces prisonniers palestiniens. Ryad avait rejeté cette proposition.

Ces dernières années, le gouvernement saoudien a procédé à de nombreuses détentions dans le rang des Palestiniens vivant en Arabie saoudite, en particulier ceux affiliés au Hamas.

Le mois dernier, des sources de l’opposition saoudienne ont rapporté que 160 Palestiniens étaient détenus dans des prisons saoudiennes pour appartenance au Hamas.

