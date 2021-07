Nouvelle déclaration russe optimiste concernant les tractations en cours à Vienne pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien : le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales, Mikhaïl Oulianov, a déclaré que « 90 % de la tâche a été accomplie pour sa relance, avec quelques subtilités concernant les engagements américains », estimant que « la situation interne en Iran peut influencer la situation ».

« Les pourparlers sur la relance de l’accord nucléaire entre les grandes puissances occidentales et l’Iran pourraient reprendre d’ici 10 jours, voire plus », avait-il dit le dimanche 11 juillet.

Selon lui « les sanctions, y compris pétrolières, contre Téhéran peuvent être levées d’ici août, si un accord est trouvé ».

Le diplomate russe a également souligné que « les plans de l’Iran pour produire de l’uranium métal sont le résultat de la pression américaine ».

En 2017, sous le mandat du président Donald Trump, les Etats-Unis se sont retirés de l’accord nucléaire qui avait été conclu par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité en plus de l’Allemagne en 2015 et ont rétabli les sanctions contre l’Iran.

Un an plus tard, l’Iran s’est mis à se désengager progressivement des clauses de cet accord, et a repris l’enrichissement de son uranium dépassant le cap des 3.8% dicté par l’accord. Son niveau a atteint les 20%, selon le journaliste iranien Mohamad Sadeq al-Husseini.

Il y a une semaine, Oulianov faisait part de l’imminence de la relance de l’accord nucléaire avec l’Iran et la levée des sanctions américaines contre Téhéran.

Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé « l’Occident d’essayer d’exploiter la situation autour de l’accord nucléaire pour le changer ».

Tout en indiquant que « des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations pour rétablir l’accord sur le nucléaire iranien, il a toutefois estimé que les États-Unis doivent renouveler pleinement leurs engagements dans le cadre de l’accord ».

Plus tôt, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vasily Nebenzia, avait accusé « les États-Unis de poursuivre leur politique d’exercer une pression maximale sur l’Iran, en violation de la résolution n° 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU. »

Les négociations achoppent sur l’insistance des Etats-Unis à vouloir intégrer le programme balistique iranien dans le cadre de l’accord nucléaire. Ce que les Iraniens refusent catégoriquement, justifiant que ce programme est un pilier essentiel de la stratégie défensive de leur pays.

De leur côté, les Iraniens insistent pour que l’engagement des Etats-Unis ne soit pas sujet aux bouleversements selon le changement d’administration américaine.

