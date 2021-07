Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que « la fin des pourparlers nucléaires de Vienne approche », le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a confirmé qu' »un éventuel accord est sur le pont d’être conclu ».

« On peut dire que nous sommes proches de la fin des pourparlers de Vienne, compte tenu des progrès réalisés », a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, lors d’une conférence de presse.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, M.Khatibzadeh a ajouté : « Certains sujets et problèmes sont encore en cours de discussion, et nous espérons que les autres parties pourront prendre leurs propres décisions sur l’accord nucléaire. Nous pourrons parvenir à un accord qui satisfera tout le monde ».

Dans le même contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a affirmé que « les négociations de Vienne en cours sont sur le point de réaliser un éventuel accord pour lever l’embargo américain illégal imposé à l’Iran « .

A ce titre, le ministère iranien des Affaires étrangères a soumis son 22e rapport trimestriel au Conseil de la Choura sur les conditions de la mise en œuvre de l’accord nucléaire par le gouvernement.

Le rapport de 213 pages explique les derniers développements après 6 cycles de négociations à Vienne, notant que » si les États-Unis décident de revenir à l’accord, toutes les sanctions seront levées à la signature de l’accord notamment celles imposées par l’ancien président américain Donald Trump ».

Et donc, sur la base de la loi sur » l’action compatible et mutuelle du gouvernement de la République islamique d’Iran pour la mise en œuvre de l’accord nucléaire ratifiée par le Conseil de la Choura en 2015, le ministère des Affaires étrangères est mandaté pour soumettre un rapport au Comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil de la Choura concernant le processus de mise en œuvre de l’accord tous les 3 mois ».

En outre, le « Comité parlementaire de sécurité nationale et de politique étrangère est mandaté à présenter un rapport semestriel sur la mise en œuvre de l’accord nucléaire afin d’être discuté lors d’une réunion publique du Conseil de la Choura « .

Dans le cadre des négociations de Vienne visant à relancer l’accord nucléaire, le Comité mixte de l’Accord nucléaire a mené jusqu’à présent 6 cycles de négociations, dont le dernier remonte à 3 semaines.

Le négociateur en chef iranien aux pourparlers de Vienne, Abbas Araqchi, a déclaré à l’issue du sixième tour que « notre critère est de parvenir à un bon accord. Nous sommes proches de la fin des négociations, mais le chemin restant ne sera pas facile. »

Le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que « la position de l’Iran sur l’accord nucléaire et la levée de l’embargo font partie de ses positions principales « , ajoutant que » le gouvernement du président Ibrahim Raisi respectera l’accord s’il est signé « .

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen