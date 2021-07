Les forces de Sanaa ont révélé, le mardi 13 juillet, les détails de l’opération baptisée « victoire éclatante », au cours de laquelle elles ont pu restituer toutes les zones infiltrées par les forces de la coalition saoudienne dans la province d’Al-Bayda (centre).

Le porte-parole des forces armées, le général Yehya Sarii a précisé dans un communiqué que « les combattants de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont riposté à l’offensive brutale menée par les mercenaires et criminels du groupe terroriste Daesh et d’Al-Qaïda, soutenus par les pays de la coalition saoudo-US, en lançant l’opération ‘Al-Nasr Al-Mubin’ (victoire éclatante, ndlr), qui n’a duré que soixante-douze heures ».

Et d’ajouter : « les forces armées ont réussi au cours de cette opération à récupérer toutes les zones infiltrées par l’ennemi, ainsi qu’à libérer de vastes zones dans les districts d’Al-Zahir et d’Al-Somaa dans la province d’Al-Bayda ».

« Nos forces ont tué et blessé des centaines des takfiristes de Daesh et d’Al-Qaïda, et saisi de grandes quantités d’armes et d’équipements », a fait savoir M.Sarii.

Et de révéler : « Des dizaines de raids aériens saoudiens avaient soutenu les éléments takfiristes qui exécutaient l’agenda américain ».

Il a dans ce contexte salué le grand rôle exercé par les habitants et les tribus d’Al-Bayda, affirmant que les opérations militaires contre l’ennemi se poursuivront jusqu’à l’arrêt de l’agression, la levée du siège et la libération de toutes les territoires yéménites.

Le général Sarii a en outre indiqué que les images et vidéos de cette opération seront diffusées dans les prochains jours.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah