Au moins 13 personnes, dont 9 ressortissants chinois et deux soldats pakistanais, ont été tuées mercredi 14 juillet par l’explosion d’une bombe qui visait leur car dans le nord-ouest du Pakistan, a-t-on appris de plusieurs sources, qui ont précisé que le bilan pourrait s’alourdir.

« Le bus a plongé dans un ravin après l’explosion et a causé de lourdes pertes. Un ingénieur chinois et un soldat sont portés disparus. Une opération de sauvetage est lancée et le gouvernement tout entier a été mobilisé pour secourir les blessés par ambulance aérienne », a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire pakistanais sous le sceau de l’anonymat. Il n’est pas possible de dire dans l’immédiat si l’explosion a été causée par un engin explosif placé à l’intérieur du bus ou sur le bord de route.

Selon un responsable, le car transportait une trentaine d’ingénieurs chinois sur le site du barrage de Dasu, dans le Kohistan, où ils travaillent sur un projet hydroélectri qui fait partie du corridor économique Chine-Pakistan.

« Châtier sévèrement les auteurs »

Se disant «bouleversée» par l’explosion de l’autocar, Pékin a appelé à «châtier sévèrement» les auteurs de «l’attentat». Interrogé lors d’un point presse, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a dit «condamner l’attentat». «La Chine a demandé au Pakistan de faire toute la lumière sur cette affaire, d’arrêter les auteurs et de les châtier sévèrement», a déclaré M. Zhao, invitant Islamabad «à protéger sérieusement» la sécurité des Chinois dans le pays.

Cet attentat est le deuxième du genre, depuis le début de l’an, contre des intérêts chinois dans ce pays qui fait partie de son projet phare Ceinture et Route, ou les Nouvelles routes de la Soie.

En avril déjà, un attentat avait visé l’hôtel où séjournait l’ambassadeur de Chine dans le sud-ouest du Pakistan, faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés. Il a été revendiqué par le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), les talibans pakistanais.

Le cinquième depuis 2019

Cet attentat est aussi le cinquième antichinois depuis 2019.

En juin 2020, la Bourse de Karachi, en partie propriété d’entreprises chinoises, avait été prise pour cible (au moins 4 morts).

Un an auparavant, en mai 2019, avait été attaqué l’hôtel de luxe surplombant le port en eaux profondes de Gwadar, causant la mort d’au moins huit personnes. Ce port a été construit avec 85% de financement chinois.

Six mois auparavant, un assaut contre le consulat de Chine de Karachi, la plus grande ville du Pakistan et sa capitale économique et financière, avait coûté la vie à au moins quatre personnes.

Ces attaques avaient été revendiquées par l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA), qui s’était justifiée en invoquant la mainmise sur les ressources locales par Islamabad et la Chine.

Islamabad ne veut plus de bases US

La sécurité des employés chinois travaillant sur les différents projets d’infrastructure au Pakistan est depuis longtemps une préoccupation pour Pékin, qui a investi des milliards de dollars ces dernières années dans ce pays, dans plus de 50 projets.

Cette relation n’est pas sans désenchanter les Etats-Unis qui voient d’un mauvais œil son allié collaborer avec son ennemi économique numéro un.

D’autant plus que depuis l’élection de Imran Khan en 2018, celui se démarque de plus en plus de Washington.

Au lendemain, il avait alors assuré qu’il n’envisageait pas de suivre les politiques bellicistes des Américains.

Alors que les Etats-Unis préparaient leur retrait d’Afghanistan, il leur a refusé d’avoir des bases militaires dans son pays, de lui en céder et d’utiliser son pays pour mener des opérations dans la région.

