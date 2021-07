Voici ci-dessous l’intégralité du discours prononcé ce lundi 19 juillet par le guide suprême de la révolution islamique en Iran l’Ayatollah Ali Khamenei à l’occasion du hajj.

Il y a lancé un appel aux peuple musulmans les incitant à affronter les maux perpétrés par les Etats-Unis contre le monde islamique, estimant que c’est par leur lutte qu’ils obtiendront leur salut.

Cette année aussi, la oumma islamique a été privée de la grande bénédiction du Hajj, et les cœurs ardents ont perdu avec tristesse et regret l’hospitalité que le Seigneur, le Sage, le Miséricordieux a accordée aux gens.

C’est la deuxième année au cours de laquelle la saison du Hajj, avec sa joie et son bonheur spirituels, s’est transformée en une saison de chagrin et de séparation, serait-ce en raison de la pandémie, ou des politiques au pouvoir sur la terre des deux Harams de l’islam.

Les yeux avides des croyants ont été privés de voir le symbole de l’unité, de la grandeur et de la spiritualité de la oumma islamique, et le haut-lieu du plus grand sommet des musulmans a été recouvert de brouillard et de poussière.

C’est peut-être une épreuve transitoire parmi toutes les autres dans l’histoire de notre oumma islamique, et il peut en résulter un avenir radieux, si Dieu le veut.

Il est important que le Hajj reste vivant dans sa vraie forme dans le cœur et l’âme de chaque musulman, même s’il est temporairement absent dans son cadre rituel. Son sublime message ne doit pas perdre de son éclat.

Le Hajj est un culte plein de symboles et de secrets, et sa merveilleuse combinaison de mouvement et d’immobilité cristallise l’identité de l’individu musulman et de la communauté musulmane, et affiche devant les yeux du monde sa splendeur et sa beauté. D’une part, il élève le cœur des serviteurs vers une ascension spirituelle par l’imploration, la supplication et le respect, les rapprochant de Dieu Le Tout-Puissant. D’autre part, et avec ce qu’il impose comme tenue vestimentaire unifiée, et comme cheminement unifié et mouvements coordonnés, renforce le lien entre les frères venus de tous les coins du monde.

En outre, il présente avec ses rituels pleins de significations et de secrets les symboles les plus suprêmes de la oumma islamique aux yeux du monde, car il montre la détermination et la grandeur de la nation devant ceux qui ne veulent pas son bien.

Le pèlerinage à la Maison Sacrée de Dieu n’est pas disponible cette année, mais ce qui est disponible en outre, c’est de se tourner vers le Seigneur de cette maison avec recueillement et supplication en implorant Son pardon.

La lapidation de la stèle du diable à Mina n’est pas possible, mais affronter les démons de la domination. Leur expulsion est possible partout.

La présence unifiée des corps autour de la Kaaba n’est pas disponible, mais la présence unifiée des cœurs autour des versets lumineux du Noble Coran l’attachement à la corde de Dieu est un devoir permanent et continu.

Nous, les adeptes du message islamique, qui constituons une grande partie de la population mondiale, sur de vastes territoires et disposons de grandes ressources naturelles et de gens vivants et éveillés, pouvons façonner l’avenir avec cette énorme quantité d’actifs et de capacités.

Les peuples musulmans au cours des 150 dernières années n’ont joué aucun rôle dans le sort de leurs pays et de leurs gouvernements. Ils ont été entièrement gérés par les politiques des pays occidentaux agresseurs, par leurs velléités, leurs ingérences et leurs maux qui sévissent partout si ce n’est quelque exception. Le retard scientifique et la dépendance politique que nous constatons aujourd’hui dans de nombreux pays sont le résultat de cette faiblesse et de cette impulsivité.

Nos peuples, notre jeunesse, nos érudits religieux et universitaires, nos intellectuels civils et politiques, nos partis et associations ont tous la responsabilité de se lever pour éviter à notre passé les pages honteuses dénuées de toute fierté, et pour résister à l’intransigeance, aux ingérences et aux maux des puissances occidentales.

Tout l’intérêt du discours de la République islamique, qui suscite l’inquiétude et la colère du monde de l’arrogance, est son appel à la résistance, une résistance face à l’ingérence des Etats-Unis et de leurs maux, et des autres forces d’agression, afin que le monde islamique prenne entre les mains le contrôle de ses affaires futures, sur la base des enseignements et de la connaissance de l’islam.

Il est naturel que les Etats-Unis et ceux qui tournent autour de leur axe soient susceptibles à tout ce qui a trait à la résistance, et affrontent donc le « Front de résistance islamique » usant de toutes les formes d’hostilités. L’alignement de certains gouvernements de la région sur ceux-ci est une réalité amère qui contribue à son tour à la poursuite de ces maux.

Le droit chemin tracé par les rituels du Hajj,.., insuffle la confiance en Dieu et l’orientation vers sa Puissance qui ne s’efface point, ainsi qu’elle insuffle la confiance nationale en soi-même, la foi dans les efforts déployés et assidus, la ferme détermination à agir et le grand espoir de victoire.

Les réalités dans les régions islamiques devraient augmenter cet espoir et renforcer cette détermination. Les calamités dont souffre le monde islamique, dont le retard scientifique, la dépendance politique, la détérioration de la situation économique et sociale, nous placent face à un devoir pressant et à une lutte infatigable.

La Palestine usurpée nous interpelle, le Yémen opprimé trempé de sang nous fait mal au cœur, les calamités en Afghanistan nous inquiètent tous, et les événements amers en Irak, en Syrie, au Liban et dans certains autres pays islamiques, où sont visibles les maux infligés par les Etats-Unis et leurs alliés, devraient susciter le courroux et la détermination de la jeunesse.

En revanche, la montée en puissance des éléments de la résistance dans cette région sensible, l’éveil des peuples, et l’enthousiasme de la jeune génération énergique remplissent les cœurs d’espoir.

La Palestine parmi toutes ses régions a tiré l’Épée d’al-Qods de son fourreau. Jérusalem, Gaza, la Cisjordanie, les terres de 48 et les camps se sont tous soulevés. Durant les douze jours de la confrontation, le nez de l’agresseur a été trempé dans la boue.

Le Yémen, assiégé et solitaire endure sept années de guerre de crimes et de meurtres contre son peuple opprimé, perpétrés par un ennemi maléfique et au cœur dur, auquel s‘ajoutent les pénuries en nourriture, en médicaments voire dans toutes les nécessités de la vie.

Et pourtant, il ne se rend pas aux oppresseurs, mais les rend plutôt terrifiés tellement il fait preuve de puissance et d’innovation.

En Irak, les éléments de la résistance affrontent avec lucidité et en toute franchise les Etats-Unis et leur création Daech et montrent leur ferme détermination, sans hésitation, à faire face à toute forme d’ingérence et de maux en provenance des Etats-Unis et de leurs alliés.

Les tentatives des médias américains de déformer la détermination, la volonté, l’enthousiasme et le zèle de cette jeunesse et des éléments de la résistance en Irak, en Syrie, au Liban et dans d’autres pays, en attribuant tout cela à l’Iran ou à toute autre partie est une insulte à la jeunesse courageuse et vigilante. Cela illustre la faiblesse des Américains dans leur compréhension des peuples de cette région.

C’est d’ailleurs ce même malentendu qui les a conduits à subir l’humiliation en Afghanistan, car après tout le bruit qu’ils ont fait à leur entrée dans ce pays, il y a vingt ans, et après avoir largué des bombes et mis le feu contre les civils sans défense, ils estiment être tombés dans un bourbier, dont il leur fallait sortir leurs forces et leur matériel militaire. Dorénavant, le peuple afghan devrait rester vigilant et surveiller les services de renseignement et toutes les armes de guerre psychologique américaine contre leur pays et les affronter consciemment.

Les peuples de la région ont prouvé qu’ils sont vigilants et conscients et que leur direction et leur chemin s’écartent de certains gouvernements dont la quête pour satisfaire aux velléités des Américains les a poussés à se soumettre à leur volonté concernant la question vitale de la Palestine.

Les gouvernements qui courtisent ouvertement et secrètement l’entité sioniste usurpatrice nient le droit du peuple palestinien à sa patrie historique, et cela signifie qu’ils dénigrent le droit palestinien. Ces gens ne se sont pas contentés de piller les ressources naturelles de leur pays. Ils se sont maintenant tournés vers le pillage des richesses du peuple palestinien.

Chers frères et sœurs !

Notre région où les divers évènements s’accélèrent sont le théâtre où on devrait faire preuve de patience et savoir en tirer les leçons. On y perçoit la puissance que procurent la lutte et la résistance face à l’agresseur arrogant, et d’autre part, l’humiliation qui résulte de la reddition, de la faiblesse et de l’acceptation de ce que l’agresseur impose.

La promesse divine sincère requiert le soutien des moudjahidines dans la cause de Dieu : (Si vous aidez Dieu, Il vous aidera et raffermira vos pieds).

Le premier effet de ces luttes est de fermer les portes aux Etats-Unis et aux autres acteurs internationaux entêtés, pour les empêcher d’interférer et de répandre leur mal dans les pays islamiques.

Que la Paix soit sur ses sujets bienfaisants.

Sayed Ali Khamenei

Source: Médias