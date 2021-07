Le judoka algérien Fethi Nourine (-73 kg) a décidé de déclarer forfait aux Jeux Olympiques de Tokyo pour ne pas avoir à affronter un adversaire israélien dans sa partie de tableau.

Nourine devait d’abord affronter le Soudanais Mohamed Abdel-Rasoul ce lundi au premier tour, avant de combattre l’Israélien Tohar Butbul au tour suivant en cas de victoire.

« Nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux, mais la cause palestinienne est plus grande que tout cela », a-t-il déclaré à la télévision algérienne, jeudi soir.

« c’était le minimum qu’il pouvait faire pour aider la cause palestinienne dans sa lutte pour son indépendance », a lancé le judoka algérien.

« Nous n’avons pas eu de chance avec le tirage au sort. Le judoka Fethi Nourine est tombé face à un judoka israélien et c’est la raison de son retrait de la compétition », a expliqué Amar Ben Yekhlef à une chaîne de télévision, cité par le média algérien TSA Algérie.

« Nous refusons la normalisation. Nous avons pris la bonne décision », avait expliqué l’entraîneur national en rappelant que l’Algérie et les Algériens refusaient la normalisation des relations avec Israël.

Ce n’est pas la première fois que Nourine se retire d’une compétition pour ces raisons. Il avait également agi de la sorte lors des Mondiaux 2019 de Tokyo.

Ayant déjà remporté de nombreux championnats, Nourine (30 ans) est l’un des judokas les plus en vue d’Algérie et d’Afrique.

En 2018, il a remporté le championnat d’Afrique dans la catégorie des 73 kilogrammes.

Source: Divers