Un destroyer iranien et un énorme navire de soutien ont été aperçus en train de traverser la mer Baltique jeudi, apparemment, en route vers la Russie pour un défilé militaire qui aura lieu le 25 juillet, a annoncé le ministère danois de la Défense.

Selon l’agence de presse russe Sputnik, l’armée de l’air royale danoise a photographié le nouveau destroyer iranien Sahand et le navire de renseignement Makran voyageant près de l’île danoise de Bornholm.

« On s’attend à ce qu’ils se rendent au défilé naval annuel à Saint-Pétersbourg », a écrit le ministère sur Twitter.

Le Sahand devrait participer au défilé dimanche, selon IRNA, entre autres navires, dont le nombre total atteindra 54.

Selon certaines informations, en mai, les deux navires ont quitté le port iranien de Bandar Abbas. Depuis le pont du Makran, sept navires iraniens d’attaque rapide auraient été vus. Les médias américains ont largement rapporté plus tôt que la destination finale des navires pourrait être le Venezuela, citant des sources anonymes. Les navires, cependant, ont fait le tour du Cap de Bonne-Espérance en Afrique et ont continué vers le nord lors d’un voyage exceptionnellement prolongé de la marine iranienne.

Dimanche, le 325e anniversaire de la flotte russe sera commémoré par un défilé naval sur la Neva à Saint-Pétersbourg. Avec les navires russes, des navires de guerre iraniens, indiens et pakistanais devraient transiter lors du défilé, selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Plus tôt cette semaine, l’ambassade iranienne en Russie a annoncé que l’amiral Hossein Khanzadi, commandant de la marine du pays, assisterait au défilé naval russe à Saint-Pétersbourg après avoir reçu une invitation du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Mais pourquoi cette focalisation sur la flotte iranienne ? L’OTAN semble inquiète de la perspective des coopérations navales Iran- Russie. Au fait le Sahand n’est pas un destroyer banal. Il est outillé pour faire face à une éventuelle guerre électronique.

Sahand est une frégate de classe « Mowj » de la flotte sud de la marine de la République islamique d’Iran.

Sahand a été équipé d’un système d’arme de défense ponctuelle fabriqué localement surnommé « Kamand ». Le système d’armes rapprochées Kamand peut détruire toute cible approchant du destroyer à une distance/altitude de 2 à 4 kilomètres (1,2 à 2,5 mi) en tirant entre 4 000 et 7 000 coups par minute. Sahand est armé de missiles anti-navires de croisière et dispose d’un pont d’hélicoptère et de systèmes de guerre électronique.

Sahand a deux fois la puissance défensive et offensive de Jamaran, avec des tubes lance-torpilles améliorés, divers types d’armes anti-aériennes et anti-surface, des missiles sol-air et sol-sol et un système de défense ponctuelle. Sahand est équipé d’un système anti-sous-marin et d’un système furtif, et bénéficie d’une plus grande maniabilité et d’une portée opérationnelle accrue. Le navire a quatre moteurs puissants, une amélioration par rapport au destroyer Jamaran.

Sahand est capable de naviguer sur des eaux turbulentes et des océans lointains pendant 150 jours tout en étant accompagné d’un navire de soutien. Elle a été dévoilée au public fin novembre 2012. Le navire est entré en service le 1er décembre 2018.

En juin 2021, Sahand, accompagné de Makran (porte-hélicoptères et base flottante), ont été les premiers navires de la marine iranienne à atteindre l’Atlantique sans pour autant s’amarrer dans un port international, selon des sources iraniennes officielles.

Selon des responsables iraniens, le matériau utilisé pour construire ce navire est un matériau spécial doté d’une capacité d’évasion radar, et ce navire de guerre est équipé de systèmes électroniques et de défense modernes et actualisés.

De plus, la construction de la frégate Sahand a pris un cinquième du temps de construction du destroyer Jamaran.

Comme promis la marine iranienne étend son champ d’action.« La marine du CGRI est prête à défendre fermement la République islamique d’Iran et les idéaux de la révolution islamique avec son plus grand pouvoir et sa puissance », a déclaré le contre-amiral Tangsiri, à l’occasion de l’anniversaire de la visite historique du Leader de la Révolution islamique au quartier général du commandement naval du CGRI à Bandar Abbas le 23 juillet 2011.

Il a souligné que maintenant, 10 ans se sont écoulés depuis la visite historique de l’Ayatollah Khamenei qui a apporté de nombreuses bénédictions et réalisations à la marine du CGRI, dont la plus importante est le renforcement de l’esprit spirituel et révolutionnaire parmi les marins, et la pleine indépendance de la République Islamique d’Iran en mer.

« Aujourd’hui, la sécurité des îles et des frontières maritimes dans le sud et le nord du pays s’est intensifiée sous les auspices de la sage direction de l’Ayatollah Khamenei, une manière que la Force navale du pays, s’appuyant sur l’aide de Dieu Tout-Puissant, est pleinement préparée à défendre de toute leur force les idéaux et les valeurs sublimes de la Révolution islamique dans les eaux régionales et lointaines », a-t-il ajouté.

