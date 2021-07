De violents affrontements ont opposé les forces de Sanaa aux mercenaires de la coalition saoudienne, appuyés par les avions de chasse de l’Arabie, sur les fronts du district de Sirwah, à l’ouest de la province de Ma’reb, au nord-est du Yémen.

Le correspondant de la télévision libanaise AlMayadeen a rapporté, ce dimanche 25 juillet, que les affrontements entre les deux parties se sont concentrés sur les fronts d’Al-Mushajah et d’Al-Kasara dans le district de Sirwah.

Pour sa part, le membre du Conseil politique suprême au Yémen, Mohammad Ali al-Houthi, a écrit sur son compte twitter: « Ma’reb, la victoire approche ».

Le bilan des dégâts à Haradh

Sur un autre plan, une source au sein de l’autorité locale a publié, samedi 24 juillet, le bilan des destructions infligées par la coalition saoudo-US à la ville frontalière de Haradh, dans la province de Hajjah (nord)

Dans une déclaration à la télévision yéménite AlMasirah, la source a précisé que plus de 15 000 obus, bombes et missiles de la coalition ont visé les quartiers et les installations de cette région, depuis le début de l’agression contre le Yémen en mars 2015.

Et d’ajouter : « les habitants de Haradh ont été contraints de fuir les bombardements et se réfugier dans un certain nombre de camps et districts voisins ».

Et de poursuivre : « plus de 70 installations, dont une majorité d’hôtels, ont été complètement détruites par les frappes de la coalition contre la ville de Haradh.

50 lycées ont en outre été totalement détruites sur un total de 63 écoles, le reste a été partiellement détruit et des milliers d’élèves ont été privés d’éducation ».

« La vieille ville de Haradh a été totalement détruite par les avions de guerre et l’artillerie de la coalition saoudo-US. 85 % des maisons de la ville ont été écrasées, en plus des magasins, des hôpitaux privés, ainsi que les routes de Haradh. Cette ville a besoin d’être reconstruite de nouveau, recommande les ingénieurs », a-t-on fait savoir de même source.