A l’issue des consultations parlementaires contraignantes organisées à Baabda, Nagib Mikati a été désigné lundi Premier ministre grâce à 72 voix des députés consultés avec pour première mission : former un nouveau cabinet.

Il a appelé, dans un discours du palais présidentiel à Baabda, » à la coopération de chacun et à éviter les contradictions : « Je n’aurais pas accepté la mission si je n’avais pas obtenu de garanties extérieures ».

M.Mikati a souligné qu' »il formera un gouvernement conforme à l’initiative française, et j’ai décidé de ne pas parler car les actes sont plus efficaces que les paroles ».

Le bloc parlementaire du Hezbollah «Fidélité à la Résistance» a annoncé avoir nommé l’ancien Premier ministre, Najib Mikati, pour la formation du nouveau gouvernement, dans le cadre des consultations parlementaires contraignantes qui ont lieu à Baabda.

En moins d’un an, deux tentatives de formation d’un cabinet ont échoué au milieu de la spirale descendante d’un effondrement économique accéléré.

Si M.Mikati réussit sa mission, ce sera la troisième fois qu’il dirige le gouvernement libanais.

L’ambassade de France a diffusé un communiqué du ministère français des Affaires étrangères concernant « la nomination de M. Najib Mikati en tant que nouveau Premier ministre », précisant : « La France a pris acte de la nomination du Parlement libanais, M. Najib Mikati, en tant que Premier ministre. L’urgence est maintenant de former un gouvernement efficace capable de mettre en œuvre les réformes nécessaires à la relance du pays, ce qu’attendent tous les Libanais. La France appelle tous les dirigeants libanais à aller dans ce sens au plus vite et à assumer leur responsabilité. La France, pour sa part, restera du côté des Libanais, comme elle l’a toujours été ».

Source: AlManar + Agences