Le président Bachar al-Assad a affirmé, au cours de sa rencontre avec le président du Conseil de la Choura iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, en visite à Damas, que « la coordination existante entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme avait eu des résultats positifs sur le terrain », soilgnant que « cette coordination se poursuivra jusqu’à la libération de tout le territoire syrien et l’éradication des réseaux terroristes.

Les deux parties ont mis l’accent sur le rôle important du parlement en Syrie et en Iran pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, non seulement dans le secteur gouvernemental, mais aussi en activant la coopération entre le secteur privé entre les deux pays pour que les deux peuples amis puissent faire face à la guerre économique, l’embargo et les sanctions imposées contre eux.

Le président al-Assad a affirmé que « l’Iran est un partenaire essentiel pour la Syrie qui a soutenu le peuple syrien à faire face à la guerre terroriste ainsi que dans tous les domaines ».

De son côté, M.Ghalibaf a fait savoir que les élections qui s’étaient déroulées récemment en Syrie et en Iran , la détermination des deux peuples syrien et iranien à tenir ces élections ont surmonté les pressions exercées contre eux et personne ne peut s’opposer à la volonté des peuples ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen