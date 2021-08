Après le retrait de l’accréditation de la télévision saoudienne al-Arabiya par les autorités algériennes, des appels sont lancés sur les réseaux sociaux algériens pour faire de même avec la chaine de télévision émiratie Sky News.

Le samedi 31 juillet, le ministère algérien de la Communication a annoncé le retrait définitif de l’accréditation à la chaîne de télévision d’information arabe Al-Arabiya.

La raison invoquée par le ministère est « le non-respect par cette chaîne des règles de déontologie et son recours à la désinformation et à la manipulation».

Auparavant, le 13 juin, les autorités algériennes avaient fait la même chose avec la chaîne de télévision d’information française France 24, en raison de « l’hostilité manifeste et répétée » de la chaîne envers l’Algérie.

Les autorités algériennes n’ayant pas donné davantage d’explication à ces décisions, les réactions des activistes algériens sur les réseaux sociaux donnent une certaine idée. Il se sont mobilisés ces derniers jours pour lancer un appel pour expulser également la chaine émiratie Sky news. L’Hashtag #expulser-la chaine-sky-news-alAlarabiya s’est placé en tête des trends dans ce pays.

« Le virus qui a le plus été inoculé aux peuples est intellectuel et s’illustre par ces chaines mensongères et manipulatrices qui en incitent aux divisions entre les peuples », a tweeté l’un d’entre eux Chouaib Raaf.

« Après avoir fermé al-Arabiya et France24, veuillez continuer votre bienfaisance et fermez Sky news », a demandé Younes Gherdou. Ce dernier a relayé le tweet d’un opposant saoudien, Abdel Aziz al-Tarifi qui a écrit d’un ton sarcastique: « si la chaine de télévision al-Arabiya avait existé du temps du prophète , les hypocrites se seraient réunis dans son siège, et les ben Kouraïzat n’auraient dépensé leur argent que sur elle ». A noter que les ben Kouraïzat sont une tribu israélite de la péninsule arabe qui a trahi le traité qu’elle a conclu avec le prophète Mohamad pour rejoindre ses ennemis, les renégats de Qouraïch. Elle a par la suite été pourchassée par les Musulmans.

« Al-Arabiya est une chaine saoudienne, mais son siège principal est à Dubaï et sa ligne éditoriale est sioniste et émiratie et donc hostile à la nation arabe et islamique », a quant a lui assuré Khaled Fa.

Et de continuer dans un autre tweet : « La chaine al-Arabiya (ainsi qu’al-Hadath et Sky news ) rapporte les informations mauvaises sur l’Algérie et choisit des analystes qui nous sont hostiles. Alors qu’elle passe outre des affres de ceux qui ont normalisé avec Israël et diffuse sur eux des exploits et des actes héroïques fallacieux. Elle s’attaque à l’Algérie et justifie à Israël »

« La chaine sioniste n’a pas sa place sur la terre des martyrs », a écrit un quatrième, Riad Telemsani.

Pour le tweeter Mohamad, ces chaines sont des chaines hébraïques et non pas arabes

« La chaine Sky news hébraïque et la chaine al-Arabiya hébraïque sont les outils des régimes saoudien et émirati pour semer les zizanies au sein d’un même peuple, pour combattre l’islam et combattre la démocratie et la liberté et pour soutenir les coups d’état, le fascisme et les meurtres dans le monde arabe sous prétexte de combattre les frères musulmans », a-t-il tweeté.

A travers ces tweets s’illustrent les raisons réelles de l’animosité des Algériens à l’encontre des médias saoudiens et émiratis.

Ils entrevoient dans leur ligne éditoriale une répugnance pour l’Algérie pour la simple raison qu’elle n’a franchi le pas vers la normalisation avec Israël et perçoivent leurs efforts pour influer sur son opinion publique pour qu’elle aille dans ce sens et semer les discordes.

