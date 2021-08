Une source de sécurité iranienne a accusé le Mossad israélien d’avoir transféré depuis environ un mois des équipements de pointe aux Émirats arabes unis, dans le but de perturber les réseaux de communication et les systèmes de navigation maritime et aérien dans la région du Golfe.#

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un « plan global visant à perturber les réseaux de communication et les systèmes de navigation maritime et aérienne dans le golfe et la mer d’Oman », a précisé le responsable de la sécurité pour l’agence iranienne Noor news.

Il a expliqué que le but israélien de ces mesures est « d’inciter et d’attiser les divergences entre les États du Golfe, et de les pousser vers un conflit qu’ ils ne veulent pas ».

“Le fait de transférer le foyer des crises des territoires occupés vers le Golfe est un autre objectif d’Israël destiné à aggraver la situation », a-t-il souligné.

Il a assuré que seraient révélés plus de détails concernant l’emplacement, l’équipement technique et les plans des unités israéliennes opérant aux ÉAU « si nécessaire ».

Cette annonce iranienne intervient sur fond de tensions maritimes, depuis que 4 navires ont signalé le mardi 3 aout avoir perdu le contrôle près de l’île de Fujairah dans le golfe d’Oman.

