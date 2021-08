Le média de guerre de l’organisation houthie Ansarullah a publié les images de l’opération qui avait été effectuée la veille par les forces de Sanaa contre des positions saoudiennes dans la province de Jizane au sud du royaume saoudien.

Les images montrent comment les forces des Comités populaires (bras armé d’Ansarullah) et des unités de l’armée yéménite qui leur sont alliés ont attaqué les positions saoudiennes à l’est de la colline al-Difaa à Jizane. Durant l’opération qui a duré quatre heures, il y a eu une quinzaine de tués et de blessés, ainsi que des dégâts matériels importants. Média de guerre a indiqué que des mercenaires soudanais figurent parmi les tués.

Selon le site Gulfnews24, 3 officiers et soldats saoudiens auraient péri pendant cette attaque et 13 mercenaires soudanais.

Les images montrent comment les combattants de Sanaa ont pris le contrôle des positions saoudiennes qui se trouvent sur la frontière entre la province yéménite de Saada et celle saoudienne de Jizane.

جيزان – عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته السودانيين شرق تبة الدفاع وتكبيده خسائر بشرية وماديةhttps://t.co/zbiRKOiSUvhttps://t.co/1AnopQLxdShttps://t.co/JmMWnLdL12 pic.twitter.com/gm5wCWUMP9 — الإعلام الحربي اليمني (@MilitaryMediaY0) August 6, 2021

Ces derniers temps, les houthis ont intensifié leurs attaques contre l’armée saoudienne à la frontière avec l’Arabie saoudite. Le mois passé, lors d’une opération à Jabal al-Doud à al-Khoubat, également à Jizane, ils ont fait prisonniers 10 militaires saoudiens et 2 mercenaires saoudiens sur les 200 qu’ils ont tués et blessés. L’organisation Ansarullah avait alors assuré avoir conquis une superficie de 150 km2 et une quarantaine de positions saoudiennes et incendié 60 chars et blindés saoudiens.

Source: Médias