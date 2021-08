Commentant le retrait des États-Unis d’Afghanistan, l’ancien chef de la division des opérations de l’armée d’occupation israélienne, le général de division Israel Ziv l’a qualifié d’effondrement de la stratégie américaine dans le monde.

« C’est une histoire incroyable, dramatique et pas facile. C’est un effondrement de la stratégie américaine dans le monde à travers ce spectacle », a-t-il affirmé lors d’une interview avec une radio israélienne locale, rapporte le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen.

D’après lui cette affaire s’est produite à un moment sensible, « surtout en matière de leçons américaines, et nous devons les tirer sur le sujet iranien », a-t-il ajouté.

Ziv estime que « l’idée américaine d’assouplir les sanctions contre Téhéran et de permettre aux Iraniens de revenir à un système économique normal, est une poussée vers le prochain échec mondial », notant que « dans une telle situation, nous devrions faire partie de ceux qui en assume les conséquences. »

En réponse à une question sur la relation entre les développements en Afghanistan et le retrait de Biden dans le dossier iranien, il a déclaré : « Vous avez mis le doigt sur la question que je voulais soulever. Cette question du retrait devant les Iraniens est à l’ordre du jour. L’échec de l’Afghanistan est un fait qui existe depuis longtemps, et c’est maintenant devenu clair ».

Selon lui « l’histoire principale est la question iranienne, et ‘Israël’ doit exercer une pression énorme sur cette question ».

Et de poursuivre : « Israël a perdu une grande partie de son crédit, que nous essayons maintenant de réparer par le biais de l’institution sécuritaire et militaire et la visite du Premier ministre ».

Et pour terminer, l’ancien chef de la division des opérations de Tshal a décrit le retrait américain d’Afghanistan comme « une fuite humiliante qui aide peu les forces modérées, les alliés des États-Unis au Moyen-Orient ».