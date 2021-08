Lors de la commémoration d’Achoura, ce jeudi 19 août, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a assuré que le premier navire chargé de dérivés de pétrole depuis l’Iran, va appareiller dans les heures prochaines, mettant en garde Américains et Israéliens contre toute velléité de l’attaquer.

« Je voudrais vous annoncer en ce dixième (de Muharram), à vous et à tout le monde que le premier navire d’hydrocarbures va appareiller dans quelques heures depuis l’Iran. Il sera suivi par d’autres navires. Il n’est pas seulement question d’un seul navire… lorsqu’il va atteindre les eaux de la Méditerranée, nous parlerons alors des détails… à partir du moment où il prendra le large il deviendra terre libanaise », a-t-il affirmé pendant son discours.

Depuis que le Liban traverse sa pire crise économique, qui s’est illustrée ces dernières semaines par des pénuries de toutes sortes, dont celle des hydrocarbures, le numéro un du Hezbollah a plusieurs fois évoqué l’éventualité de demander à l’Iran de vendre du mazout et du carburant au Liban en livres libanaises. Une mesure qui défie les sanctions des Etats-Unis qui menace si elle est mise en exécution.

« Nous n’avons jusqu’à présent reçu aucune mise en garde de leur part. Si ce n’est les racontars des médias. Que personne ne se trompe et ne nous défie. Parce c’est lié à la fierté de notre peuple, et nous refusons que ce peuple soit humilié. Certes, c’est la première expérience du genre que nous expérimentons. Nous réalisons que nous avons des défis à la lumière des menaces actuelles ». Faisant allusion à l’éventuelle tentative des Américains et des Israéliens d’entraver son trajet.

Le chef du Hezbollah a précisé que le premier navire en provenance d’Iran transportera du mazout vu l’importance primordiale de cette denrée pour les différents besoins de la vie. Indiquant que l’essence viendra plus tard.

L’Iran ne trahit pas ses amis

Sayed Nasrallah a tenu à remercier la République islamique d’Iran et le guide suprême l’imam Ali Khamenei pour cette générosité malgré les circonstances pénibles qu’elle traverse.

« Je remercie l’imam Khamenei et le président iranien pour leur soutien permanent au peuple libanais, comme à la résistance, afin de libérer notre terre et de repousser l’agression. En dépit du blocus et des sanctions, sans compter les pressions exercées sur lui, l’Iran ne renonce jamais à ses amis ni ne les trahit ».

« L’Iran ne s’est jamais immiscé dans les affaires libanaises depuis 40 ans, et notre décision est entre nos mains. La résistance n’est le sbire de personne. Elle n’est le sujet de personne comme le sont certains autres avec leurs maîtres. Avec les Iraniens, nous sommes les maitres », a-t-il souligné.

« L’ambassade US des complots »

Toujours sur le dossier libanais, le numéro un du Hezbollah a accusé les Etats-Unis de « diriger la guerre économique » dirigée contre le Liban de vouloir humilier le peuple libanais.

« C’est cette ambassade qui dirige la guerre économique et médiatique au Liban et qui est derrière les provocations. Cette ambassade n’est pas une représentation diplomatique, c’est une ambassade de conspiration contre le peuple libanais », a-t-il souligné.

S’adressant aux Américains, il a dit : « votre ambassade va subir un revers comme dans le passé.

S’adressant au Libanais qui entretiennent des liens avec elle, il les a mis en garde : « tous ceux qui comptent sur les Américains et leur ambassade à Beyrouth devrait prendre en compte l’expérience de l’Afghanistan ».

Depuis le retrait américain de ce pays, sayed Nasrallah a plusieurs fois critiqué ce qu’il considère être « le renoncement des Américains à leurs alliés ».

« Leurs chiens policiers qui les protègent sont à leurs yeux plus importants que vous », a-t-il taclé, commentant les images de chiens ayant débarqué à bord des avions qui rapatriaient les soldats américains, et installés dans des sièges, alors que les Afghans étaient entassés par centaines dans un avion-cargo militaire.

Nous attendons le départ des sionistes de la Palestine.

Le début de son discours, sayed Nasrallah l’avait consacré au conflit contre ‘Israël’, rappelant qu’il constitue la priorité de la résistance.

« La confrontation contre l’entité sioniste usurpatrice de la Palestine demeure en tête de nos priorités. Nous renouvelons notre soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, à Jérusalem al-Qods, dans les territoires occupés de 1948 et de la diaspora, jusqu’à ce qu’il restitue sa patrie, de la mer jusqu’au fleuve. Nous attendons avec impatience le jour où les envahisseurs sionistes quitteront la terre de la Palestine parce que c’est la fin attendue de chaque envahisseur et colonisateur ».

Sayed Nasrallah a rappelé l’équation régionale qu’il avait établie au lendemain de la dernier guerre entre Palestiniens et Israéliens, et l’opération Épée d’al-Qods : « la protection des sacro-saints relève de la mission de tout l’axe de la résistance et n’en incombe pas seulement aux Palestiniens ».

Le Hachd al-Chaabi, le seul garant de l’Irak

Il a à cet égard salué la récente position des factions irakiennes du Hachd al-Chaabi qui après la dernière évolution à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée, avaient réitéré leur dispositions à protéger les sacro-saints en Palestine.

« Les sionistes craignent énormément la résistance en Irak et toute participation de l’Irak dans une grande guerre. Pour des raisons que nous éluciderons plus tard. La collaboration des différentes forces de la résistance dans la région aux côtés de la résistance palestinienne rendra la libération de la Palestine plus grandiose ».

Selon lui « les administrations américaines qui se sont succédées sont la tête de la tyranie et de l’injustice dans le monde ».

« La souveraineté dans notre région revient aux peuples et à leurs Etats, il en est de même pour leurs richesses , leurs ressources hydrauliques , en hydrocarbures et leur sol », a-t-il souligné.

« Après la défaite américaine en Afghanistan , les regards se fixent sur l’occupation americaine en Irak et en Syrie. La décision irakienne sur le retrait des forces américaines du pays est un grand exploit. Mais les Irakiens devraient reconsidérer la question de la présence des conseillers militaires en se référant à l’expérience afghane au cours de laquelle ils ont entrainé pendant plus de 20 ans les forces armées afghanes en vain… la seule garantie de l’Irak pour faire face aux dangers est le hachd al-Chaabi qui a été fondé sur la foi… il faut le renforcer et lui rester attaché parce qu’il est le seul garant de l’Irak».

Le but de la présence des USA est de piller le pétrole

Sayed Nasrallah a aussi fustigé la présence américaine dans le nord-est irakien et son pillage du pétrole syrien.

« Le prétexte des Américains pour le maintien de leurs forces en Syrie de lutter contre Daech est faux et mensonger. Les gouvernements de la région sont capables de mettre fin au phénomène de l’EI et n’ont besoin d’aucune aide américaine. Les forces américaines facilitent le développement de Daech et l’aident à se déplacer d’une région à l’autre. Les forces américaines doivent partir de l’est de l’Euphrate car le but de leur présence est de dérober le pétrole syrien. Le sort des occupants américains en Syrie est de partir pour que la terre revienne à la Syrie, ainsi que son pétrole ».

Sayed Nasrallah a évoqué la guerre contre le Yémen en disant que « l’offensive américano-saoudienne contre le Yémen doit s’arrêter et ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs ».

Il a en outre salué « le peuple opprimé de Bahreïn, dont les religieux sont emprisonnés, et qui est toujours présent pour soutenir la Palestine ».

Sur le dossier libanais interne, Sayed Nasrallah a de nouveau insisté sur la nécessité de former un gouvernement.

« Nous sommes persuadés que les décisions que nous avons prises sont exactes et nous approchent de la victoire… il y a certes ceux qui à l’intérieur et à l’extérieur essaient de nous tenir responsables de l’échec de la formation du gouvernement, ce qui n’est pas juste. Nous, comme le reste du peuple libanais, attendons avec espoir ce que révéleront les rencontres en cours entre le président de la République et le Premier ministre désigné… et ce n’est pas vrai que l’Iran est de mèche. L’Iran n’a jamais interféré dans la formation ou la perturbation d’un gouvernement au Liban, alors qu’il y a des parties externes qui le font».

La pénurie des hydrocarbures est fabriquée

Evoquant la décision prise depuis près d’une semaine par l’armée libanaise et les forces de sécurité de confisquer les hydrocarbures emmagasinées et monopolisées, alors que le pays connait une grave pénurie dans cette denrée indispensable, il a salué l’initiative tout en estimant qu’elle est tardive :

« Les conditions de vie au Liban doivent être surveillées sérieusement, fermement et résolument. La découverte par les forces de sécurité de plusieurs millions de litres d’essence et de mazout confirme que la crise est fabriquée. Plusieurs protagonistes dans plusieurs régions ont emmagasiné les hydrocarbures qui étaient subventionnées par l’Etat et reviennent de droit aux Libanais, soit pour des fins de contrebande avec la Syrie soit pour les vendre sur le marché noir. Cette crise aurait pu être traitée si l’autorité avait pris l’initiative dès le début de la résoudre fermement. Soit le comportement des autorités relève de la mauvaise gestion ou s’agit-il d’un acte délibéré pour désespérer des Libanais ? ».

Il a en outre violemment critiqué les attaques perpétrées ces derniers jours par certains fauteurs de trouble contre les militaires libanais et les éléments des forces de sécurité qui selon lui font de leur mieux pour atténuer les souffrances des Libanais. « Toute attaque contre l’armée libanaise est une affaire condamnable et honteuse », a-t-il condamné, qualifiant ses auteurs de « voyous »

