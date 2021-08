Les enlèvements perpétrés par les forces d’occupation américaines deviennent de plus en plus fréquents dans le nord est syrien et surtout dans la province de Deir Ezzor.

Le dimanche 22 août, un commando largué au-dessus de la localité Jadid-Akidate, à l’est de cette province, a enlevé plusieurs civils syriens puis les a emmenés vers une destination inconnue.

Cette localité habitée par la tribu des Akidate est le théâtre d’affrontements entre ses membres et les éléments de la milice à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes qui collaborent avec les Américains.

Ces enlèvements escortent les assauts et les campagnes de perquisition menés par les FDS contre plusieurs villages de cette région, dont al-Sabhat, Jadid-Bakarat, tous situés à l’est de Deir Ezzor, selon l’agence syrienne Sana.

« Les groupes des FDS ont assiégé hier (dimanche) le village Marzouqat et enlevé l’imam de la mosquée du village âgé de 65 ans. Ils ont aussi kidnappé un jeune originaire du village al-Swaydiyat, 7 jeunes originaires des villages Soleymane Sari, al-Qasimiyat, Qartabat, et deux autres du village al-Qahtaniyat et les ont emmenés vers leurs sièges arguant divers prétextes », a ajouté Sana.

Le 14 août, un commando militaire américain a atterri depuis quatre hélicoptères sur le village Mhaymidiyat, situé à l’ouest du gouvernorat de Deir Ezzor. Il enlevé un Syrien après avoir détruit sa maison.

Au regard du pouvoir central à Damas, la présence des forces américaines est illégitime.

Source: Agences