L’attentat suicide qui a fait ce jeudi 26 août des dizaines de morts, dont 13 soldats américains, a été revendiqué par le groupe djihadiste takfiriste Daech.

Il y a eu deux versions sur l’attaque perpétrée sur l’une des trois portes d’accès à l’aéroport, Abbey Gate.

Version américaines

Selon le chef du commandement central de l’armée américaine, il s’agit d’un double attentat.

« Deux jihadistes considérés comme appartenant à l’Isis se sont fait sauter à Abbey Gate, suivis par des jihadistes de l’EI armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires », a annoncé le général Kenneth McKenzie qui s’exprimait par lien vidéo pendant une conférence de presse au Pentagone.

«Notre priorité est d’éviter de nouveaux attentats», a-t-il expliqué en déplorant qu’une «faille» ait permis au premier kamikaze d’approcher de très près les soldats américains qui s’apprêtaient à le fouiller quand il a fait exploser sa bombe.

Version Daech

Quant à Daech qui a publié un communiqué sur le site de son agence Aqma sur Telegram, il a indiqué que l’un de ses combattants a franchi «toutes les fortifications de sécurité» et s’est approché à moins de «5 mètres de militaires américains» avant de déclencher sa ceinture explosive.

Dans un premier bilan encore provisoire, au moins 13 militaires américains ont péri et 18 autres sont blessés.

Plus de 100 morts

Côté afghan, le ministère de la santé a recensé 103 morts dont les soldats américains. Les talibans ont recensé jusqu’à 20 morts et 52 blessés, dont plusieurs membres du mouvement islamiste qui surveillaient les accès à l’aéroport ont été touchés. Mais d’autres sources évoquent un bilan bien plus lourd pour ce premier attentat meurtrier depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août.

« Nous vous pourchasserons »

Réagissant à l’attaque, le président américain Joe Biden a promis de «pourchasser» ses auteurs.

«Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer», a-t-il affirmé à l’adresse des auteurs de l’attaque la plus meurtrière contre l’armée américaine en Afghanistan depuis 2011.

Le président américain a ordonné aux responsables militaires de «développer des plans opérationnels pour frapper les cibles, la hiérarchie et les installations» de l’EI en Afghanistan.

«Nous répondrons avec force et précision quand nous le déciderons, où et quand nous le choisirons», a-t-il souligné lors d’un discours à la Maison-Blanche.

Les évacuations se poursuivent

Malgré ce lourd bilan, le président américain a affirmé que les évacuations d’Afghanistan se poursuivraient.

«L’Amérique ne se laissera pas intimider», a-t-il dit. «Nous ne nous laisserons pas décourager par des terroristes. Nous ne les laisserons pas arrêter notre mission. Nous poursuivrons l’évacuation.»

Il a aussi répété qu’il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, malgré les critiques qui l’appellent, y compris au sein de son parti, à rester plus longtemps si nécessaire pour achever l’évacuation.

Source: Avec AFP