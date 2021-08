Des dizaines de militants américains se sont rassemblés devant la Maison Blanche jeudi 26 août pour protester contre la visite du Premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui devait rencontrer le président américain Joe Biden, avant que la réunion ne soit reportée en raison des récents événements en Afghanistan.

Selon la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, ces militants appartiennent à plusieurs organisations américaines, notamment Des Américains pour la justice dans l’action palestinienne, la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens, Projet de Justice et Mouvement de la jeunesse.

Ils ont demandé à Biden de faire pression sur « Israël » pour qu’il mette fin à ses violations et mesures arbitraires contre les Palestiniens, pour abandonner son soutien au régime d’apartheid et geler l’expansion et la colonisation israéliennes dans les territoires palestiniens.

Dans une pétition électronique, les militants ont proposé d’arrêter le soutien militaire annuel à l’armée d’occupation israélienne du montant de 3,8 milliards de dollars, de ne plus conclure de nouveaux contrats d’armement avec l’entité sioniste, de renoncer notamment au soutien du Dôme de fer, et d’enquêter sur l’utilisation par l’armée israélienne d’armes américaines pour tuer et blesser les Palestiniens en violation du droit international et des lois américaines.

Ce rassemblement coïncide avec la publication des conclusions d’un sondage d’opinion réalisé par l’institut Chicago Council, au cours duquel les sondés ont été interrogés sur plusieurs questions dont le soutien à Israël, l’établissement d’un Etat palestinien, et les restrictions à l’aide américaine procurée à l’entité sioniste.

Selon ses résultats, 58% des Américains n’apprécient pas une prise de position en faveur d’aucun des protagonistes du conflit, alors que 32% optent en faveur du soutien à Israël et 8% aux Palestiniens.

De même, 56% de ceux qui ont été sondés ont dit soutenir une solution basée sur l’établissement d’un Etat palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, alors que 60% approuvent la solution d’un seul Etat.

En outre, 50% d’entre eux se sont dit en faveur des restrictions de l’aide militaire fournie à l’entité sioniste alors que 45% sont d’avis contraire.

Au sein des deux partis principaux, ils sont 62% parmi les partisans du parti Démocrate en faveur de ces restrictions mais seulement 32% parmi les Républicains.

Source: Médias