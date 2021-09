Un jeune palestinien est tombé en martyr, mardi soir 31 août, suite aux tirs des forces d’occupation israéliennes près du village de Beit Ur al-Tahta, à l’ouest de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Les forces d’occupation ont tiré directement sur Raed Yousef Rashid (39 ans) à l’entrée ouest du village, le laissant saigner sur place jusqu’à la mort, a précisé l’agence de presse palestinienne Wafa.

En réaction, le dirigeant du Hamas, Ismaïl Radwan, a souligné que « ce crime ne freinera pas la lutte de notre peuple », rapporte le site palestinien Shehab.

Et d’ajouter: « La résistance contre l’occupation sous toutes ses formes se poursuivra à Beit Ur al-Tahta, Ramallah, Jénine, Beita, Jabal Sbeih, Silwan et Gaza jusqu’à le retrait de l’occupation de notre terre et d’AlQods ».

Le chef du Hamas a appelé à « l’intensification des affrontements avec l’occupation sur les points de contrôle et dans les colonies en riposte à ce crime odieux ».