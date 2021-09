Les plus hauts responsables du Pentagone se sont engagés mercredi à « tirer les leçons » de la guerre en Afghanistan, lors d’une conférence de presse à Washington. Ils ont dit ressentir de la douleur et de la colère après avoir laissé le pays aux mains des talibans.

Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, s’est exprimé mercredi 1 septembre pour la première fois depuis la fin de l’évacuation chaotique de 124 000 personnes de Kaboul, dans la nuit du 30 au 31 août dernier.

« Aucune opération n’est jamais parfaite », a-t-il reconnu après avoir rendu un hommage solennel et sombre aux 800 000 soldats américains qui se sont succédé depuis 2001 sur le sol afghan.

Lloyd Austin a reconnu que la fin d’une guerre entamée en 2001 pour chasser les talibans du pouvoir pouvait être difficile à accepter pour les soldats ayant perdu des frères d’armes en Afghanistan, ainsi que pour les familles de ceux qui y ont laissé leur vie.

Cette guerre aura coûté la vie à 2 461 militaires américains, dont 13 dans les dernières heures du retrait.

« Nous voulons tirer toutes les leçons possibles de cette expérience », a ajouté Lloyd Austin, un ancien général ayant combattu en Afghanistan.

« Beaucoup de leçons à tirer »

Le chef d’état-major, le général Mark Milley, qui a lui aussi combattu en Afghanistan, a reconnu que ces derniers jours avaient été « extrêmement difficiles émotionnellement ».

« Nous sommes tous tiraillés entre douleur, colère, chagrin et tristesse d’un côté, et fierté et résilience de l’autre », a-t-il ajouté.

« Nous apprendrons de cette expérience », a-t-il dit. « Et ce qui nous a fait en arriver là sera étudié pendant des années », a-t-il ajouté.

« Nous, les militaires, aborderons ça avec humilité, transparence et franchise. Il y a beaucoup de leçons tactiques, opérationnelles et stratégiques à tirer ».

Possible coopération entre les talibans et les USA

Le général Milley a par ailleurs jugé « possible » une éventuelle coopération avec les talibans pour lutter contre le groupe Daesh au Khorasan (EI-K), qui a revendiqué l’attentat ayant fait plus d’une centaine de morts, dont 13 Américains, le 26 août à l’aéroport de Kaboul.

Lloyd Austin a annoncé qu’il se rendrait la semaine prochaine dans la région du Golfe.

La guerre contre l’Afghanistan a été lancée fin 2001 après les attentats du 11-Septembre, sous prétexte de chasser les talibans accusés de protéger les dirigeants d’Al-Qaïda.

Source: Avec AFP