Les forces de l’opposition à Bahreïn ont revelé leur nouveau slogan pour la commémoration de l’accord de normalisation entre le régime des Khalifa et l’entité sioniste, intitulé « Bahreïnis contre la normalisation ».

L’opposition a appelé à une escalade du mouvement populaire politique, médiatique et sur le terrain, jusqu’à la date commémorative de la signature de l’Accord de la honte soit le 15 septembre.

Pour sa part, le régime bahreïni poursuit son processus de normalisation, notamment après l’arrivée de son premier ambassadeur à l’entité sioniste, Khaled Youssef Al-Jalahma , qui a félicité les Juifs de Bahreïn, de l’entité et du monde entier à l’occasion du Nouvel An hébreu « Rosh Hashanah », après avoir remercié le gouvernement d’occupation et les colons de l’entité.

Al-Jalahmah était arrivé dans les territoires palestiniens occupés le mardi 31 août 2021, à bord d’un avion cargo Gulf Air , qui a atterri à l’aéroport Ben Gourion, en tant que premier ambassadeur de Bahreïn auprès de l’entité sioniste, à la suite de l’émission d’un décret de Hamad bin Isa le 30 mars, une mission diplomatique a été établie à Tel-Aviv.

Source: Farsnews