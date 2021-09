Dans une interview à la chaîne israélienne « Kan », le gouverneur de la ville de Jénine, Akram Rajoub, a déclaré que « si la vie des prisonniers en fuite est mise en danger, la situation sera très catastrophique ».

M. Akram Rajoub, a mis en garde contre « la possibilité que des troubles majeurs éclatent si l’un des six prisonniers palestiniens en fuite était tué au cours qu’ils étaient à leur recherche ».

« Bien qu’on ne pense pas que les derniers développements conduiront à une intifada totale mais si la vie des prisonniers en fuite est mise en danger, la situation sera très catastrophique », a déclaré Akram Rajoub, dans une interview avec Kan .

M.Rajoub, un collaborateur du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a indiqué que « l’autorité ne coopérera pas avec Israël pour localiser les prisonniers et les arrêter à nouveau « , ajoutant que » ce serait une mesure dangereuse qui nuirait à la vie des prisonniers et au moral des Palestiniens. »

Il a également souligné que « la responsabilité dans les évolutions de cette affaire revient entièrement aux Israéliens », soulignant que « les prisonniers juissent d’un statut saint, et la nation n’abandonnera pas ses fils ».

Dans le même temps, le Comité central du mouvement Fatah a réiteré son » rejet absolu et sa condamnation claire des attaques israéliennes contre les prisonniers palestiniens ».

De même, l’Association des prisonniers palestiniens Wa’ed a déclaré dans un communiqué que » plus de deux mille prisonniers s’engageront dans une grève collective « , notant que « le mouvement annoncera à l’aube samedi prochain une grève pour dénoncer la brutalité de l’occupation. »

Un membre du Bureau politique du Front populaire, Jamil Mezher, a confirmé que « ce qui se passe à l’intérieur des prisons de l’occupation est très dangereux, ce qui rend la situation ouverte à toutes les possibilités ».

Dans le même temps, des centaines de Palestiniens ont manifesté lors de protestations à grande échelle en Cisjordanie et à al-Qods , hier, mercredi, en solidarité avec les 6 prisonniers qui se sont évadés de la prison renforcée de Gilboa.

Sur la place Al-Manara à Ramallah, une manifestation a eu lieu contre la politique d’occupation israélienne dans les prisons, et des affrontements ont eu lieu entre les habitants d’al-Qods et la police d’occupation dans le quartier de Bab Al-Amoud à al-Qods , à la lumière des demandes des factions de la résistance de embrasser les prisonniers.

La prison du Néguev a connu de violents actes après avoir été prise d’assaut par un grand nombre de forces d’occupation. Des prisonniers palestiniens ont incendié un certain nombre de pièces dans la prison de Ramon, et des affrontements ont eu lieu dans les sections 4 et 5 dans le contexte de prisonniers palestiniens affrontant la police des services pénitentiaires israéliens.

Commentant ces événements, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré : » Ce qui s’est passé dans les prisons et avec les prisonniers palestiniens peut affecter directement tous les fronts ».

Source: Traduit d'AlMayadeen