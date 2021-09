Dans une note intitulée « Les principes de la politique de voisinage de la République islamique d’Iran », l’expert iranien des questions politiques, Jafar Hassan Khani, évoque les récents développements en Afghanistan.

(( Ce n’est un secret pour personne que la République islamique d’Iran a toujours été déterminée à adopter une politique étrangère envers ses voisins qui servirait au maximum possible ses intérêts ainsi que ceux des autres pays de la région.

Une approche ternaire basée sur la paix, l’amitié et l’évitement de la guerre constitue la base de la politique étrangère de l’Iran envers les pays voisins. À vrai dire, la RII comme tous les autres pays a placé les intérêts nationaux à tous les égards au cœur de sa politique étrangère.

De même qu’à vouloir bénéficier des atouts de ses voisins dans les domaines économiques, politiques, culturels, sécuritaires et sociaux, la République islamique d’Iran tient à faire profiter à ses voisins des siens, et ce, conformément à une politique étrangère gagnant-gagnant centrée sur les intérêts mutuels.

De nombreux fossés ethniques et religieux se sont creusés dans la région et pourraient conduire à des guerres ethniques ou religieuses, si rien n’est fait. À cet égard, l’Iran tient à suivre ses politiques de principe visant à empêcher l’escalade de tension due à des écarts ethniques et religieux dans la région comme en témoigne le conflit chiite-sunnite, qui a bien été géré grâce à la politique iranienne et aux efforts fournis par la RII.

Quant à l’ingérence occidentale dans les affaires intérieures d’autre pays, notamment du Moyen-Orient, la République islamique d’Iran la considère comme une mesure destructive et s’y oppose fermement, tandis que les pays occidentaux sacrifient les intérêts d’autres nations et mettent en avant les leurs, et ce, en établissant une approche agressive qui va en écho avec la politique de confiscation des capitaux appartenant à d’autres pays.

En ce qui concerne la formation d’un gouvernement inclusif et démocratique en Afghanistan, l’Iran a d’ores et déjà annoncé son soutien à un État teinté par les engagements politiques islamistes.

En effet, l’une des priorités de la politique étrangère de la République islamique d’Iran consiste à se converger avec les gouvernements fondés à partir des valeurs islamiques. Toutefois, les gouvernements et les groupes politiques musulmans pourraient parfois et dans certaines mesures poursuivre des politiques différentes de celles de la RII, mais à une échelle globale, les États islamiques agissent pour servir les intérêts des nations de la région, a fait noter l’expert.

Les États basés sur les valeurs occidentales, en particulier ceux prétendant être laïques, fonctionnent comme un moteur stimulateur pour que l’Occident puisse s’emparer des richesses d’autres pays. Par conséquent la RII n’adopte aucune politique de soutien à l’égard de tels gouvernements et groupes politiques.

Un pays sans gouvernement ou faiblement gouverné est un endroit approprié pour la naissance ou la recréation des groupes terroristes multinationaux, y compris le groupe terroriste Daech. ))

Source: Press TV