Les talibans ont remercié, mardi 14 septembre, la communauté internationale pour sa promesse d’allouer des centaines de millions de dollars d’aide d’urgence à l’Afghanistan, et ont exhorté les États-Unis à faire preuve de « cœur » dans les futures relations avec Kaboul.

Amir Khan Muttaqi, ministre des Affaires étrangères par intérim du nouveau régime afghan, a assuré lors d’une conférence de presse que les talibans dépenseraient judicieusement l’argent des donateurs, et qu’ils l’utiliseraient pour réduire la pauvreté dans le pays.

Ces déclarations interviennent au lendemain de la confirmation par les Nations Unies de l’octroi d’une aide de 1,2 milliard de dollars à l’Afghanistan promise au pays avant sa reprise par les talibans, alors que la communauté internationale y redoute une crise humanitaire majeure.

« L’Emirat islamique fera de son mieux pour fournir cette aide aux personnes nécessiteuses d’une manière totalement transparente », a déclaré Amir Khan Muttaqi.

Celui-ci a également demandé à Washington d’exprimer sa gratitude envers les talibans et de se montrer généreuse, après qu’ils ont permis aux États-Unis d’achever le retrait de leurs troupes et l’évacuation de plus de 120.000 personnes le mois dernier.

« L’Amérique est un grand pays, elle doit avoir un grand cœur », a-t-il déclaré.

Source: Avec AFP