Les États-Unis ne sont même pas proches du leadership mondial en matière de démocratie. C’est ce qu’a déclaré jeudi la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova aux médias étrangers, citée par La main d’oeuvre.

« S’il y avait un pays en ce moment qui serait idéal en termes de tout – ce sont les normes les plus élevées – il pourrait probablement enseigner aux autres. « Aujourd’hui, les Etats-Unis ne sont même pas proches de la position de leader mondial, y compris en matière de démocratie », a-t-elle déclaré.

Le diplomate a ajouté que les États-Unis sont « un État qui énonce clairement ses intérêts, malheureusement, pas au niveau national, mais uniquement au groupe de pression au pouvoir, avant tout : les droits de l’homme, le droit international en général et une sorte de légalité. .

La politique américaine consistant à imposer aux pays le concept de leur leadership mondial, ainsi que l’ingérence dans les affaires souveraines d’autres pays, est une impasse, a déclaré Zakharova.

Selon le diplôme, le parcours actuel du leadership américain se caractérise par une “étroitesse d’esprit », qui ne peut être inhérente à une hégémonie mondiale. « Lorsque « Un leader mondial prêt à diriger la planète, il n’isolera pas des problèmes tels que la situation interne avec COVID et l’opposition de la Chine », a déclaré Zakharova.

» Ce sera une vision complètement différente du monde, même dans le contexte de COVID. Il s’agira d’une interaction internationale, il s’agira de contrer de telles pandémies à l’avenir, bien sûr, il ne s’agira pas de contrer un État en particulier ou en rapport avec l’opposition à un autre État en particulier, mais établir des relations pour l’avenir et la possibilité de présenter une éventuelle domination, le cas échéant ».

En outre, selon le diplôme, sous l’administration actuelle, le département d’État américain s’est retrouvé sans spécialistes prêts, qui ont été licenciés des structures en raison de la « confrontation entre un mouvement politique et un autre mouvement politique, portée à son maximum ». « Comment pouvez-vous gérer un programme mondial sérieux quand vous n’avez tout simplement pas de spécialistes? », A poursuivi Zaharova. « Et d’interférer constamment dans les processus politiques étrangers. En tout cas, il me semble que c’est une histoire sans issue ».

Elle a noté que les prédictions géopolitiques de la partie américaine ne se réalisent généralement pas. « Cela nous est simplement venu à l’esprit à ce moment-là. Et les prédictions de la Russie se réalisent « , a déclaré le diplomate, rappelant qu’en ce qui concerne l’Irak, la Syrie, la Libye et le printemps arabe en général, les prédictions de la Russie se sont réalisées.

« Il y a des choses qu’on ne peut pas contester. Non pas parce que nous n’aurons pas d’arguments, mais parce que c’est du bon sens », a-t-elle ajouté.

Source: AlManar + Agences