Mahmoud al-Ardat, le détenu palestinien qui avait conduit l’opération d’évasion de la prison israélienne de Gilboa le 6 septembre a raconté ce qu’il a fait pendant les quatre jours de liberté qu’il a arrachés, avant d’être arrêté de nouveau.

Il commence par préciser le but de l’évasion : voir sa mère.

« J’ai essayé de venir pour te serrer avant que tu ne quittes cette vie. Mais Dieu en a voulu autrement. Tu es dans mon cœur et dans ma conscience », a-t-il écrit dans une lettre qu’il a adressé à sa mère par le biais des avocats de l’Organisme des détenus palestiniens. « Je t’avais apporté un pot de miel », a-t-il ajouté.

« Je t’annonce que j’ai mangé des figues dans tout le pays, des figues de barbarie et des grenadines… J’ai mangé des goyaves après une privation de 25 ans », poursuit-il.

« J’ai savouré la liberté et j’ai vu que le monde avait changé. J’ai escaladé les montagnes de la Palestine pendant de longues heures nous avons traversé les grandes vallées et j’ai appris que la vallée de mon village Arabat est un petit morceau des vallées de Bissane et de Nazareth », a-t-il poursuivi dans son message qui a été diffusé par plusieurs médias. Avant de terminer en saluant les membres de sa famille qu’il a désigné par leur nom.

Avant la publication de cette lettre, Mahmoud al-Ardat avait catégoriquement nié les informations diffusées par certains médias selon lesquels il a simulé l’opération d’évasion qu’il a effectuée avec 5 autres prisonniers.

Il a assuré lors de sa rencontre avec l’avocat que depuis qu’il été emprisonné après le procès du samedi il est resté dans une cellule et n’en est sorti que pour se rendre aux salles de l’interrogatoire.

Lui et les trois autres détenus recapturés ont confié à leurs avocats avoir été torturés et molestés par leurs geôliers israéliens.

Se basant sur les propos de Mahmoud, son avocat a aussi révélé les outils qui ont été utilisés pour ouvrir la bouche du tunnel depuis la cellule puis procéder à l’opération de creusement sur une longueur de 25 mètres jusqu’à l’extérieur de la prison.

Il rapporte que Mahmoud lui avait assuré avoir utilisé une vis de fer qu’il avait trouvée et qui était assez solide pour percer le couvercle métallique de l’ouverture des égouts dans sa cellule.

Il lui a aussi indiqué qu’il avait obtenu une pièce métallique d’une armoire avec laquelle il est parvenu à couper le couvercle.

La télévision israélienne Kann news a diffusé les images de ces outils, il s’agitait d’un crayon de 15 cm de longueur qui avait été collé à une pièce métallique en plus d’une autre pièce en forme de S.

A noter que les deux derniers détenus évadés sont toujours en liberté pour le 13ème jour consécutif.

Source: Médias