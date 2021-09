Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a réaffirmé samedi son refus de tout contact entre les athlètes iraniens et israéliens.

« Un athlète iranien digne de ce nom ne peut pas serrer la main d’un représentant du régime criminel (israélien) pour obtenir une médaille », a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei.

« Le régime sioniste sanguinaire (…) essaie de gagner en légitimité en participant aux événements sportifs internationaux, avec l’assistance du monde arrogant, mais nos responsables sportifs et nos athlètes ne doivent pas rester passifs », a-t-il ajouté.

Pendant des années, des sportifs iraniens se sont donc arrangés pour éviter d’affronter des Israéliens en compétition en se faisant disqualifier .

Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, s’exprimait lors d’une rencontre avec les médaillés (es) iraniens (nes) aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

Remerciant profondément les héros du pays, l’Ayatollah Khamenei a déclaré que « le message le plus important message de l’héroïsme des athlètes du pays dans les arènes internationales est la possibilité d’accomplir des actes inimaginables et de transmettre le message de la résistance, de l’espoir et de la vitalité à la société et à la jeunesse ».

Au début du mois, le nouveau ministre des Sports du régime iranien, Sayyed Hamid Sajjadi Hazaveh, s’est joint aux membres du Parlement de la République islamique pour exhorter les athlètes du pays à ne pas disputer de compétition contre leurs homologues israéliens.

Le ministre a justifié sa position qualifiant « Israël » de « régime d’occupation, coupable de meurtres d’enfants ».

En avril dernier, la Fédération internationale de judo avait banni la République islamique de toutes les compétitions pour une durée de quatre ans.

Source: Avec AFP