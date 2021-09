Le camp d’Ain al-Hilweh dans la ville de Saida, dans le sud du Liban, a été le théâtre samedi d’affrontements armés entre des membres du mouvement « Fatah » et l’organisation « Jund al-Sham », dans lesquels des mitrailleuses et des missiles ont été utilisés, selon l’Agence nationale de presse.

L’agence a rapporté: « Cette tension intervient dans le contexte de l’arrestation par les Forces de sécurité nationales palestiniennes affiliées au mouvement Fatah d’un certain Mostafa F. , recherché par la justice libanaise, dans la localité d’urgence à l’intérieur du camp, et qui a été remis aux services de renseignement de l’armée libanaise, et s’est poursuivie.

A noter que « de nombreuses personnes sont sorties du camp après la détérioration de la situation ».