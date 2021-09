L’armée libanaise a annoncé ce mardi 21 septembre avoir arrêté une cellule terroriste dans la ville de Tripoli au nord du Liban.

Selon le communiqué publié par le commandement de l’armée, c’est la direction de renseignements militaires qui a procédé à l’arrestation d’un certain nombre de personnes qui formaient une cellule pour le compte de Daech.

Ces éléments ont acheté des armements individuels et des munitions dans le but de perpétrer des attentats au Liban. Ils œuvraient aussi pour en recruter de nouveaux. Un certain nombre des membres se trouvent actuellement en dehors du Liban.

Cette cellule a entamé son action depuis le mois de juin dernier.

C’est le deuxième groupe terroriste arrêté au Liban au cours de ce mois-ci. Le 12 septembre dernier, c’est une cellule du front al-Nosra, branche armée d’al-Qaïda en Syrie qui avait été capturée dans la localité de Majdal Anjar dans le Békaa centrale. Ses membres avaient participé au rapt des bonnes soeurs de la ville chrétienne de Maaloula en Syrie en 2013.

