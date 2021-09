119 institutions et organisations civiles américaines et internationales ont signé une déclaration dans laquelle elles apportent leur soutien à l’approbation d’un projet d’amendement à la loi réclamant d’arrêter la livraison d’armes à guidage de précision à l’entité sioniste.

Ce projet qui a été soumis par les représentants au Congrès, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasia Cortez et Mark Buchan concerne La National Defense Authorization Act. C’est une loi fédérale des États-Unis d’Amérique, qui détermine le budget et les dépenses du département d’Etat à la Défense, et promulgue annuellement une loi pour chaque exercice fiscal qui comprend d’autres dispositions.

Le mois de mai dernier, l’administration américaine avait approuvé un accord pour vendre des armes à guidage de précision à Israël d’une valeur de 735 millions de dollars.

Dans un tweet sur sa page officielle sur Twitter, Ocasia Cortez a déclaré que l’amendement vise à arrêter la livraison d’armes américaines à guidage de précision à Israël, car ce dernier les utilise pour bombarder des civils palestiniens et des bâtiments civils. Comme cela s’est produit lors du bombardement du bâtiment qui abrite des bureaux et des institutions médiatiques dans la bande de Gaza, lors de la dernière offensive contre la bande de Gaza en mai dernier.

La déclaration a montré que 119 organisations et institutions de la société civile américaine et internationale ont jusqu’à présent approuvé l’amendement proposé. Parmi les signataires de la déclaration figurent les organisations suivantes : le réseau des organisations palestino-américaines, les Églises pour la paix au Moyen-Orient, l’American Friends Service Committee, l’American Bar Association, l’American Muslim Empowerment Network, l’Arab American Anti-Discrimination Committee, l’Arab American Institute, l’Alliance des enfants du Moyen-Orient et l’Action de la société civile internationale d’Al-Shabaka (ICANN) et d’autres.

Selon l’agence palestinienne Maan news, il est peu probable que l’amendement entre en vigueur bientôt, mais il sera conservé au sein du comité des règles de la Chambre, qui détermine quels amendements peuvent être inclus dans le cadre des amendements aux lois applicables.

Source: Agences